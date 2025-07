Letture, laboratori, giochi e attività: il mese di agosto in Biblioteca Panizzi e nelle decentrate è dedicato ai più piccoli

Prosegue anche nel mese di agosto il ricco calendario di appuntamenti e iniziative dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, promosso dalla Biblioteca Panizzi e dalle sue decentrate. Letture animate, laboratori creativi, giochi e tante attività coinvolgenti animeranno gli spazi delle biblioteche reggiane trasformandoli in luoghi di scoperta, relazione, gioco e apprendimento. Un’occasione preziosa, per grandi e piccini, per vivere insieme l’estate in città, rafforzare il legame con i libri e stimolare la curiosità attraverso esperienze ludico-educative pensate per diverse fasce d’età.

Si parte venerdì 1°agosto alla Biblioteca Rosta Nuova dove, dalle ore 9.30, i volontari Nati per Leggere accompagneranno bambini e bambine dai 3 ai 6 anni in “Estate da leggere” (su prenotazione, tel. 0522.585636).

Martedì 5 agosto la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra attenderà bambini e bambine, alle ore 10.30, con “Gira la pagina, gira il mondo!”, un mix di letture e laboratori creativi pensati dai 3 anni in su (su prenotazione, tel. 0522.585616). Nel pomeriggio, alle ore 17.00, la Biblioteca Ospizio inviterà i piccoli dai 3 anni a lasciarsi trasportare dai racconti con “Mi leggi una storia?”, un’iniziativa a cura dei volontari Nati per Leggere.

Lunedì 11 agosto, dalle 20 alle 22, la Biblioteca Santa Croce si trasformerà in un’arena di divertimento con “Giocagiò: sfide in famiglia”: grazie ai giochi donati da Asmodee, famiglie, bambini e bambine dai 6 ai 13 anni potranno sfidarsi con tanti giochi da tavolo (accesso libero fino a esaurimento posti).

Martedì 12 agosto, alle ore 9.30, appuntamento alla Biblioteca Rosta Nuova per un altro incontro con “Un’estate da leggere”, sempre a cura dei volontari Nati per Leggere e dedicato a bambini e bambine dai 3 ai 6 anni (su prenotazione, tel. 0522.585636).

Mercoledì 20 agosto la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra propone diverse iniziative: alle ore 17 i più piccini dai 6 ai 36 mesi sono invitati a “Letture piccine, luci di lucciole”, un’iniziativa dei volontari Nati per Leggere (su prenotazione, tel. 0522.585616). In serata, dalle 20 alle 22, spazio a “Giocagiò: sfide in famiglia”, un’altra occasione per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni, e per le loro famiglie, di divertirsi con i giochi da tavolo (accesso libero fino a esaurimento posti).

Giovedì 21 agosto, alle ore 9.30, la Biblioteca Rosta Nuova proporrà le “Letture piccine” dedicate a bambini e bambine dai 6 ai 36 mesi, a cura dei volontari Nati per Leggere (su prenotazione, tel. 0522.585636). Lunedì 25 agosto, alle ore 10.00, anche la Biblioteca Santa Croce accoglierà bambini e bambine dai 6 ai 36 mesi per un’altra sessione di “Letture piccine”, sempre a cura dei volontari Nati per Leggere (su prenotazione, tel. 0522.585600).

Martedì 26 agosto, alle ore 10.30, alla Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra spazio a “Una fetta d’estate”, un momento di letture e laboratori creativi per bambini e bambine dai 3 anni (su prenotazione, tel. 0522. 585616).

Infine, giovedì 28 agosto alle ore 17.30, la Biblioteca Rosta Nuova invita tutti e tutte a scoprire “Kamishibai e le storie prendono vita”, il laboratorio curato da Emiliana Campanini pensato per bambini e bambine dai 4 anni che offre un’esperienza unica di narrazione (su prenotazione, tel. 0522.585636).

ORARI ESTIVI

Biblioteca Ospizio

da lunedì a sabato ore 9.00-12.45; martedì e giovedì 16.00-19.00;

Biblioteca Rosta Nuova

da lunedì a sabato ore 9.00-12.45; lunedì e giovedì 16.00-19.00;

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra

da lunedì a sabato ore 9.00-12.45; mercoledì e venerdì 16.00-19.00;

Biblioteca Santa Croce

da lunedì a sabato ore 9.00-12.45; lunedì e mercoledì 16.00-19.00;

Spazio Culturale Orologio

lunedì, mercoledì, venerdì ore 8.30-14.00; martedì e giovedì 9.00-13.30 e 14.30-18.30 (chiusura dall’11 al 24 agosto compresi);

Biblioteca delle Arti

martedì e venerdì ore 9.00-18.00; mercoledì, giovedì e sabato 9.00-13.00

(chiusura estiva il 2 agosto, dal 9 al 25 agosto e il 30 agosto).

Biblioteca Panizzi

aperta ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00;

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 19.00 (chiusura 15 agosto).