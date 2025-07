Lotta all’abbandono dei rifiuti a Bibbiano: oltre 30 sanzioni in 50 giorni grazie alle fototrappole

Il Comune di Bibbiano rende noti i primi importanti risultati ottenuti grazie all’introduzione delle fototrappole per il contrasto all’abbandono e all’errato conferimento dei rifiuti. In circa 50 giorni di attivazione, i dispositivi hanno consentito di individuare e sanzionare oltre trenta comportamenti illeciti, con una media di più di una sanzione ogni due giorni. Si tratta di un risultato significativo che conferma l’efficacia di questo strumento nel tutelare il decoro urbano e l’ambiente.

Le fototrappole sono attualmente operative in vari punti del territorio comunale, in rotazione e nel pieno rispetto delle normative vigenti, e continueranno ad essere utilizzate per monitorare le aree più critiche.

L’Amministrazione rinnova l’invito a tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le modalità di conferimento dei rifiuti, utilizzando correttamente i servizi di raccolta differenziata e i centri di raccolta preposti. Gettare rifiuti in luoghi non autorizzati o non rispettare le regole di conferimento non solo danneggia l’ambiente, ma rappresenta anche una mancanza di rispetto verso l’intera comunità.

«Questi primi risultati dimostrano che le fototrappole funzionano e stanno contribuendo in modo concreto a migliorare il decoro e la pulizia del nostro paese. Non rappresentano certo l’unico strumento per risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti, ma incidono in maniera significativa e dimostrano che il controllo costante è un deterrente efficace», ha dichiarato il Sindaco Stefano Marazzi, che aggiunge: «Fatti salvi rari e documentati errori, le sanzioni verranno applicate senza eccezioni e non saranno revocate. Nessuno sconto per i trasgressori. È una questione di educazione civica, di rispetto delle norme che regolano la convivenza all’interno della nostra comunità, ma anche di considerazione verso i tanti cittadini che ogni giorno fanno la loro parte, con grande correttezza, e hanno diritto a vivere in un ambiente pulito e decoroso».