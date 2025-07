Agenti della Polizia locale reggiana recuperano bici elettrica rubata nel bolognese

Nel pomeriggio di lunedì 21 luglio, durante il normale controllo del territorio una pattuglia della Polizia locale di Reggio Emilia ha notato un ragazzo che stava percorrendo via Martiri della Bettola a bordo di una costosa bici elettrica. Il giovane una volta fermato dagli agenti non ha saputo fornire spiegazioni plausibili circa l’acquisto della due ruote, l’atteggiamento del ragazzo, poi identificato come un diciassettenne residente in città, ha ulteriormente insospettito gli agenti che hanno iniziato a ispezionare in modo meticoloso il mezzo fino a risalire a un rivenditore di biciclette del territorio di Imola.

Attraverso il negozio imolese, gli operatori di via Brigata Reggio sono riusciti a mettersi in contatto con l’acquirente, una donna residente nel bolognese, che ha confermato i sospetti degli agenti: una settimana prima aveva subito il furto della bici a Castel San Pietro Terme. Il mezzo, del valore di 1.500 euro, è custodito in comando in attesa di essere riconsegnato nelle mani della legittima proprietaria nei prossimi giorni. Il minore è stato denunciato per ricettazione e deferito alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna. Grande la soddisfazione della legittima proprietaria che ha ringraziato gli agenti per il loro puntuale operato.