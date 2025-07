Abbandono di rifiuti: a San Lazzaro nel 2025 già 292 le irregolarità accertate

Quasi 300 sanzioni comminate in appena sei mesi, con una media di più di una irregolarità e mezza accertata al giorno: è questo il risultato dei controlli messi in campo del Comune di San Lazzaro nella prima parte del 2025 per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti all’interno del territorio comunale. Da gennaio a giugno la Polizia Locale, anche grazie al contributo delle guardie ecologiche e all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza (28 postazioni composte da 3-4 telecamere ciascuna), ha elevato ben 292 verbali per abbandono di rifiuti, di cui il 73% nei confronti di cittadini residenti in città, con un’ammenda che a seconda dei casi può andare da 1.000 a 10mila euro. Nel 2024 i verbali che avevano riguardato le stesse irregolarità erano stati 413, per un totale di 112mila euro di sanzioni accertate.

“Questi numeri dimostrano da un lato l’efficacia del sistema di controlli e monitoraggio che abbiamo costruito nel tempo, anche grazie all’uso sempre più capillare delle telecamere, dall’altro ci confermano che il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è ancora in crescita, pur non essendo questi dati legati all’introduzione della Carta Smeraldo e al nuovo sistema di raccolta che entrerà in vigore solo il prossimo 25 agosto – spiega la Vicesindaca e Assessora al ciclo dei rifiuti, Sara Bonafè – Abbandonare un sacco per strada, in un campo o fuori dai contenitori è un gesto grave, che non solo compromette il decoro urbano, ma comporta anche rischi igienico-sanitari e costi aggiuntivi per l’intera collettività. Va ricordato inoltre che produrre rifiuti rappresenta un costo sia sociale che ambientale: per questo è fondamentale che ciascuno di noi faccia la propria parte, migliorando sempre di più nella raccolta differenziata e rispettando le regole e il decoro della città”. “Il controllo, che le postazioni di videosorveglianza sulle isole ecologiche effettuano a rotazione nel territorio, si è dimostrato determinante ed efficace sia per l’amministrazione che per i cittadini che continuano a richiederle anche come strumenti di prevenzione e garanzia del decoro – aggiunge il Comandante della Polizia Locale, Roberto Manara – Importanti però sono anche le segnalazioni che arrivano proprio dai cittadini che soltanto qualche giorno fa ci hanno permesso di denunciare due imprenditori edili che avevano creato delle piccole discariche abusive in strada”.