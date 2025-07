Una nuova area sportiva a Villa Gaida grazie al progetto “Sport Illumina”

Ci sarà anche una frazione di Reggio Emilia, Villa Gaida, tra gli 85 nuovi spazi dedicati a sport e socialità che verranno realizzati in tutta Italia nei prossimi mesi grazie al progetto “Sport Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport e i giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, e ideato da Sport e Salute, per restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. Con un finanziamento di 320mila euro, Gaida è stata infatti selezionata per divenire la sede di una nuova infrastruttura che ha l’ambizione – come negli intenti di Illumina – di essere molto più di un impianto sportivo, ma una vera e propria piazza di comunità, aperta, libera e sicura, capace di offrire momenti di aggregazione anche senza il bisogno di un’organizzazione formale.

“Questo finanziamento ci consente di avere per Villa Gaida un progetto di riqualificazione urbana in cui lo spazio pubblico diventa centro della vita sociale, dando risposte a una frazione che da tempo necessita di luoghi di aggregazione di qualità per bambini e ragazzi – dice l’assessore alla Cura della città Davide Prandi – L’intervento si colloca all’interno degli sforzi che stiamo mettendo in campo per migliorare la qualità di vita delle frazioni e dei quartieri e che, nella zona a ovest di Reggio, hanno tra l’altro portato di recente all’abbattimento del vetusto sovrappasso di Villa Cella e alla realizzazione della ciclopedonale che costeggia la via Emilia permettendo spostamenti protetti e sicuri. Oltre a Villa Gaida, abbiamo intenzione di intervenire anche su altre frazioni e quartieri, che necessitano di maggior cura e spazi riqualificati”.

L’area dove sorgerà la nuova struttura si colloca nella zona nord del parco di Gaida, fra la chiesa parrocchiale di Gaida e la scuola dell’infanzia statale Bruno Ciari, e copre una superficie di tremila metri quadrati già dotati di illuminazione pubblica e impianti di irrigazione. È adiacente alla zona del parco già attrezzata con arredi urbani, giochi per bambini, panchine, cestini per i rifiuti, segnaletica e alcuni alberi considerati di particolare valore. Attraverso il progetto di Illumina, queste due diverse porzioni di parco potranno essere messe in dialogo e Gaida verrà finalmente dotata di un luogo che può divenire centrale per la vita sociale della frazione. A oggi infatti la frazione, che conta una considerevole popolazione di bambini e ragazzi, è sprovvista di attrezzature sportive e luoghi di ritrovo.

Nello specifico, il nuovo impianto verrà progettato e realizzato dal Ministero stesso che si occuperà della sua manutenzione per sei anni.