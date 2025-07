La Polizia di Stato individua i responsabili di due furti con strappo ai danni di tifosi del Bologna F.C.

La Polizia di Stato di Bologna ha individuato e denunciato due ragazzi, un cittadino venezuelano del 2003 e un cittadino italiano del 2000 che, approfittando della notevole affluenza di tifosi e appassionati nel corso dei festeggiamenti cittadini del Bologna F.C per la conquista della Coppa Italia Frecciarossa 2025, hanno commesso due episodi di furto con strappo.

Il 25 maggio scorso, infatti, nell’ambito dei suddetti festeggiamenti, dove la squadra ha percorso a bordo di un pullman scoperto un giro nelle strade cittadine, si sono verificati circa una ventina di episodi di furto con strappo. In quell’occasione la Squadra Mobile di Bologna aveva tratto in arresto in flagranza un cittadino italiano del 1999 che, utilizzando uno spray urticante, aveva strappato due collanine d’oro ai danni di un tifoso che si trovava insieme alla figlia in Via Andrea Costa.

Nei giorni successivi, sulla base delle denunce formalizzate da due vittime di episodi simili, la Squadra Mobile ha avviato un’attenta attività di indagine per individuarne gli autori; attività che si è rilevata particolarmente complessa soprattutto a causa dei pochi impianti di videosorveglianza utili e dalla contestuale presenza di numerosissime persone in strada.

Nonostante ciò, gli Agenti hanno individuato due soggetti che operavano con lo stesso modus operandi: si posizionavano alle spalle delle vittime e, utilizzando una grossa bandiera, avvolgevano la testa delle stesse e, successivamente, strappavano con forza le collanine dal collo per poi disperdersi nella folla. I due ladri sono stati riconosciuti dalle due vittime, una cittadina italiana del 1988 e un cittadino italiano del 1957.

Entrambi, con numerosi precedenti per reati specifici, sono stati denunciati per il reato di furto con strappo.