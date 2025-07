Inaugurata questa mattina la nuova sede del DH oncologico dell’Ospedale di Guastalla: ampia, moderna e accogliente

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione della nuova sede Day Hospital oncologico al primo piano dell’Ospedale civile di Guastalla alla presenza di autorità e cittadinanza.

Un cambio di sede che ha visto ampliate le possibilità di assistenza e migliorati l’accoglienza, il comfort e la garanzia di privacy.

Sono intervenuti il Presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria Giorgio Zanni, il Presidente dell’Unione Bassa Reggiana Roberto Angeli, il Sindaco di Guastalla Paolo Dallasta e Rosella De Lorenzi in qualità di referente per le associazioni di volontariato.

Per l’azienda sanitaria erano presenti: il Direttore generale Davide Fornaciari, la Direttrice del Distretto di Guastalla Roberta Riccò e il Direttore medico dell’Ospedale Luigi Rizzo, il Direttore dell’Oncologia Provinciale Carmine Pinto e il Responsabile del Day Hospital oncologico Giuseppe Prati.

Il Day Hospital oncologico di Guastalla opera in stretta connessione con l’IRCCS e la Struttura di Oncologia Aziendale, favorendo un’integrazione efficace tra i diversi livelli di cura. Questo collegamento consente ai pazienti di accedere a percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, aggiornati e di alta qualità, beneficiando della collaborazione tra professionisti esperti e della possibilità di usufruire di competenze specialistiche e di innovazione clinica, tipiche di un centro di ricerca avanzato. In questo modo, viene assicurata una presa in carico continua e personalizzata, che mette al centro i bisogni della persona.

Un investimento condiviso tra sanità pubblica e associazioni del territorio ha reso possibile la realizzazione del progetto, simbolo di una comunità che si prende cura.

L’area, moderna e accogliente, ha ambienti ampi e luminosi, allestiti per migliorare l’esperienza di cura dei pazienti oncologici e offrire un contesto sereno e armonioso.

Aumentano le postazioni per i trattamenti oncologici che diventano 15: 11 poltrone e 4 letti dotati di sistemi tecnologici avanzati, adatti a garantire privacy, sicurezza e comfort nei momenti di assunzione della terapia.

La presenza attigua di un ambulatorio polifunzionale dedicato ad attività interventistiche ecoguidate e sede operativa del team di cure palliative costituisce un valore aggiunto, agevola l’approccio multidisciplinare e rafforza la collaborazione tra professionisti nell’assistenza al paziente.

Un’evoluzione significativa che intende offrire un contesto di cura funzionale, confortevole e dignitoso, all’altezza di una sanità che guarda alla persona.

Nel quinquennio 2019-2024 l’attività della struttura ha visto una considerevole crescita, essendo passata da 814 a 5.209 chemioterapie infuse e da 2.180 a 9.637 visite oncologiche erogate.

La logistica della nuova sede offre:

4 stanze per terapie oncologiche con la presenza di 1 letto e 2 poltrone

1 stanza per terapie oncologiche con 3 poltrone di cui 1 per dialisi

5 studi medici

sala medicazione polivalente

front office, studio data manager, studio coordinatore

sala di attesa, guardiole infermieri stanze si supporto.

Il cuore del progetto: il volontariato

Elemento centrale di questo risultato è stato il contributo delle associazioni di volontariato del territorio, attive da anni nel supportare i pazienti oncologici e le loro famiglie, e di soggetti privati che con iniziative di raccolta di fondi e donazioni hanno sostenuto in modo importante l’investimento finanziario, pari a 120.000 euro.

Le somme raccolte hanno finanziato una parte consistente della spesa, in particolare per l’acquisto di arredi e attrezzature per le nuove postazioni di cura. Un impegno che rappresenta concretamente il significato di solidarietà, partecipazione civica e collaborazione con il sistema sanitario pubblico.

A loro e ai tanti cittadini che hanno risposto con spirito di generosità e senso di comunità va il ringraziamento dell’azienda sanitaria: