Inaugurata a Mirandola la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza del Sindaco Letizia Budri, la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo Terre del Sorbara, distaccamento di Mirandola. La struttura, situata in via Firenze, che ospita anche la Palestra della Memoria e altre realtà associative, diventando così un punto di riferimento strategico per la comunità e per il territorio. Alla cerimonia hanno preso parte anche il Comandante della Polizia Locale Gianni Doni e l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma, sottolineando il forte legame e la collaborazione operativa che l’Associazione dei Carabinieri in congedo ha instaurato con il Comune e con le forze dell’ordine locali.

La presenza costante e volontaria dei Carabinieri in congedo durante eventi pubblici, manifestazioni e mercati è ormai un elemento riconosciuto e apprezzato dalla cittadinanza, che ne riconosce il valore in termini di sicurezza, presidio e senso civico. La nuova sede permetterà all’Associazione di potenziare ulteriormente le proprie attività, in sinergia con le altre realtà del territorio, promuovendo iniziative di sostegno, memoria e impegno sociale.

“La presenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra comunità – sottolinea il Sindaco Budri – Oggi inauguriamo non solo una nuova sede, ma rinnoviamo il riconoscimento a un impegno concreto, silenzioso e costante a supporto del territorio. La collaborazione con la Polizia Locale e il contributo nelle occasioni pubbliche testimoniano un modello virtuoso di cittadinanza attiva e di servizio. A nome dell’Amministrazione e di tutti i mirandolesi, esprimo un sentito ringraziamento per quanto fatto finora e per quanto ancora sarà fatto.”