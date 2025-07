Reggio Emilia: è scomparso Raffaele Leoni, ex assessore provinciale

Lutto a Reggio Emilia: è morto nella notte Raffaele Leoni, figura centrale del welfare pubblico reggiano, già Presidente dell’ASP dal 2010 al 2021 e assessore provinciale dal 1995 al 2004, fu anche sindacalista della Cgil e dirigente. Avrebbe compiuto 73 anni a settembre.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 18 luglio, partendo alle 17 dalla Casa Funeraria Reverberi di via Terezin, 21 per il cimitero Nuovo di Coviolo, in attesa di cremazione.

Il cordoglio della Provincia di Reggio Emilia

La Provincia di Reggio Emilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Raffaele Leoni, figura di primo piano delle politiche sociali e sociosanitarie del nostro territorio, che ha ricoperto ruoli chiave sia in ambito istituzionale che tecnico-amministrativo, sempre con competenza, passione e spirito di servizio.

Assessore provinciale dal 1995 al 2004, Leoni è stato protagonista delle trasformazioni legislative che hanno segnato il decentramento amministrativo e la nascita del welfare territoriale moderno. In particolare, ha governato il trasferimento di competenze dallo Stato alle Province in materia di scuola, edilizia scolastica, formazione professionale, politiche per il lavoro e fondi strutturali europei, contribuendo anche in modo determinante agli accordi per l’insediamento della sede reggiana dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Dal 2010 al 2021 ha anche guidato l’ASP Reggio Emilia Città delle Persone (già ASP RETE).

“Raffaele Leoni è stato una persona di valore e con valori”, commenta il Presidente della Provincia Giorgio Zanni. Un servitore pubblico autentico, capace di tenere insieme visione e concretezza, dialogo e responsabilità. Ha lasciato un’impronta duratura nelle istituzioni e nella comunità reggiana, e il suo ricordo resterà vivo nel lavoro quotidiano di chi si occupa di servizi alla persona”.

Il cordoglio del sindaco Massari e di tutta l’amministrazione comunale

“Ci ha lasciati nella notte Raffaele Leoni, ex presidente di Asp “Città delle Persone” (prima di Rete) ed ex assessore provinciale tra il ‘95 e il 2004.

Uomo politico brillante, gentile e equilibrato, ha partecipato alla vita pubblica della città con passione e spirito collaborativo, guidato nella sua azione amministrativa da principi di condivisione, solidarietà, ascolto e attenzione ai più fragili.

A nome di tutta l’amministrazione comunale ci stringiamo ai familiari per un lutto che priva la nostra comunità di una figura importante, di grandi competenze, di impegno e umanità, che si è spesa al servizio della nostra comunità”. Così Marco Massari Sindaco di Reggio Emilia.