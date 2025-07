Note e Arte nel Romanico, secondo appuntamento a Fiumalbo

Il secondo appuntamento di “Note e Arte nel Romanico” si terrà sabato 19 luglio 2025, alle ore 19, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo con un concerto barocco.

I protagonisti saranno Gian Andrea Guerra (violino) e Luigi Accardo (clavicembalo) con il programma “Atmosfere barocche”, un viaggio tra due secoli alla scoperta di alcune tra le più coinvolgenti sonate dell’epoca.

Partendo da compositori italiani del primo Seicento, quali Dario Castello e Giovanni B. Fontana, verranno eseguite pagine del celebre George F. Haendel, tra cui un particolare arrangiamento di “V’adoro pupille” curato dal Quartetto Vanvitelli. Il programma proseguirà poi con altre prestigiose proposte del Settecento italiano, con autori del calibro di Antonio Vivaldi e Michele Mascitti, terminando con la Sonata in Sol Maggiore Op. I No. 4 di Giuseppe Agus, abile compositore originario di Cagliari, divenuto celebre nella Londra dell’epoca e riscoperto in Italia ben tre secoli dopo la sua morte.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.