Individuato dalla Polizia di Stato di Bologna il presunto autore di due rapine

La Polizia di Stato, nello specifico la IV Sezione della Squadra Mobile – Contrasto al Crimine Diffuso, ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria di un giovane egiziano, classe 2000, in regola con il soggiorno, gravato da precedenti di polizia, sospettato di essere l’autore di due rapine consumate in via Franco Bolognese, nei pressi della fermata del bus “Bolognina” il 18 giugno 2025 e in via De’ Pepoli il 10 luglio scorso.

Entrambi i reati sono stati consumati con le medesime modalità: le vittime, che indossavano delle collanine, sono state seguite e, poi, aggredite da tergo per strappare loro il monile. In entrambi i casi le vittime hanno tentato di opporsi alla sottrazione e ne è nata, quindi, una colluttazione con il rapinatore. Fortunatamente in entrambe le circostanze le vittime non hanno riportato lesioni. Lo scorso 15 luglio, il fermato espletate le formalità di rito è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia sottolinea, ancora una volta, l’importanza di segnalare tempestivamente e denunciare alla Polizia di Stato di qualsiasi fatto sospetto cui possa capitare di assistere o di essere vittima.

Si precisa che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza dell’indagato.