Acer Modena, bando per l’efficientamento energetico di 298 appartamenti

È stata pubblicata sul proprio sito web la manifestazione di interesse con la quale Acer Modena intende sollecitare le imprese che esercitano attività pertinenti ai servizi energetici (le cosiddette ESCo) a farsi promotrici di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione pubblico-privato. Il tutto finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento che possano usufruire sia degli incentivi previsti dalla misura del PNRR che del Conto termico.

Si tratta di 15 edifici per un totale di 298 alloggi: sei edifici a Modena, in via Tignale del Garda, via Mercalli, via Ciro Menotti, via Bellinzona, largo Montecassino e via Dogali, per 174 appartamenti; due a Carpi, in via Chiesa di Gargallo e via Belgrado, per 48 appartamenti; uno ciascuno a Serramazzoni in via Vecchi con 8 unità abitative; San Felice in via Tosatti con 6 appartamenti; Fanano in viale Europa con 12 appartamenti; Sestola in corso Umberto con 9 unità; Castelfranco Emilia in via Amendola con 9 appartamenti; Lama Mocogno in via Serretto con 11 unità; Campogalliano in via Fedrezzoni per 21 unità abitative.

La legge di Bilancio 2025, infatti, ha dato avvio al piano da 1,38 miliardi di euro per l’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili. L’Investimento numero 17, contenuto nella Missione 7 – REPowerEU del PNRR, finalizzato a sostenere la ristrutturazione delle abitazioni delle famiglie a basso reddito e vulnerabili attraverso un investimento pubblico con uno strumento finanziario anti-povertà energetica, viene esteso anche all’edilizia residenziale pubblica. Accanto a questa misura, si rinnova anche quella del Conto termico, che prevede un meccanismo di incentivazione con accesso agevolato e l’ampliamento della platea dei beneficiari, della tipologia di interventi e delle spese ammissibili, con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE quale soggetto responsabile della gestione degli incentivi.

La finalità dell’iniziativa è quella di realizzare progetti di efficientamento energetico e promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici residenziali di proprietà dei comuni, accelerare la decarbonizzazione degli edifici e aumentarne il comfort, nella forma anche di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.

Le tipologie di interventi potranno riguardare, tra gli altri, l’isolamento termico degli edifici, la sostituzione degli infissi, la realizzazione impianti solari fotovoltaici e di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale.