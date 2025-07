Tram Bologna, precisazione dell’Amministrazione comunale sugli alberi di piazza dell’Unità

In merito alle notizie che circolano in queste ore sulla Linea Verde del tram in piazza dell’Unità, l’Amministrazione smentisce che saranno abbattuti “gli alberi della piazza” come stanno affermando in particolare i promotori di un flash mob in programma oggi.

Come noto il progetto prevedeva inizialmente l’abbattimento di oltre 50 alberi, tra i quali i platani presenti in via Ferrarese, per consentire la realizzazione di un sottopasso tra via Ferrarese e via Bolognese. Il Comune ha deciso di non realizzare questo sottopasso, anche per evitare un abbattimento di alberi così rilevante, e già lo scorso anno ha chiesto ai progettisti una modifica al tracciato della Linea Verde, che è stato recepito nel progetto esecutivo approvato nello scorso febbraio. Ora il tracciato della Linea Verde percorre tutta via Matteotti in entrambi i sensi di marcia, per poi collegarsi a via di Corticella interessando il corsello di piazza dell’Unità posto sul lato ovest.

Con questa modifica al tracciato (che salva oltre 50 alberi nella zona come scritto sopra) ci sarà un impatto sugli alberi presenti in piazza dell’Unità che consisterà tuttavia nell’abbattimento certo di un solo albero di grandi dimensioni (un Celtis Australis), mentre un altro, di piccole dimensioni, sarà trapiantato. Quindi un albero abbattuto su 49 presenti nella piazza.

Come normalmente avviene in tutti i cantieri del tram in corso di realizzazione, le lavorazioni vedranno la presenza di un agronomo e il monitoraggio degli interventi da eseguire per valutare possibili criticità verso altre alberature. In particolare saranno monitorati due cedri che si trovano in vicinanza delle aree di intervento.