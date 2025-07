Il comune di Bibbiano adotta il nuovo sistema di segnalazioni “Comuni-chiamo”

L’Amministrazione comunale di Bibbiano informa la cittadinanza che è ufficialmente attivo

“Comuni-Chiamo”, il nuovo sistema unico di gestione delle segnalazioni per il territorio comunale.

Comuni-Chiamo è una piattaforma digitale semplice, gratuita ed efficace, pensata per facilitare la comunicazione tra i cittadini e il Comune, e rendere più veloce e trasparente la presa in carico di problemi e disservizi.

Dalla segnalazione di un lampione guasto, a una panchina rotta, dalla gestione del verde urbano ai rifiuti: ogni segnalazione sarà ricevuta e trattata in modo sistematico e centralizzato.

Grazie a Comuni-Chiamo, i cittadini potranno inviare le segnalazioni:

– direttamente dal sito istituzionale del Comune, tramite un modulo online accessibile e

conforme alle linee guida AgID presente a piè di pagina alla dicitura “segnalazione

disservizio”;

– tramite l’app gratuita Comuni-Chiamo, disponibile per dispositivi Android e iOS, che

consente di geolocalizzare il problema, allegare foto e ricevere notifiche sull’avanzamento

delle segnalazioni;

– attraverso la piattaforma web esterna, per chi preferisce utilizzare il computer.

I cittadini che non dispongono di un computer o di uno smartphone possono comunque recarsi presso l’Ufficio URP, dove il personale di sportello è disponibile a fornire assistenza per l’inserimento della segnalazione nel sistema.

Le segnalazioni vengono ordinate automaticamente per categoria e competenza, e indirizzate direttamente agli uffici o ai fornitori incaricati, garantendo maggiore efficienza ed operatività degli uffici e una miglior presa in carico per i segnalanti.

“Con l’adozione di Comuni-Chiamo – spiega il Sindaco Stefano Marazzi – vogliamo rendere più diretto, semplice e trasparente il rapporto tra cittadini e Comune.

Ogni segnalazione verrà gestita con tempi certi e risposte puntuali. La digitalizzazione dei processi non è solo una questione di innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto di attenzione verso i bisogni quotidiani dei cittadini. Questo strumento ci permetterà di migliorare la qualità del servizio pubblico e di valorizzare l’impegno degli uffici comunali, rafforzando la partecipazione attiva della cittadinanza nella cura del territorio”.

Comuni-Chiamo rappresenta un passo avanti nella modernizzazione dei servizi pubblici locali e nell’efficienza amministrativa, ma anche un invito ai cittadini a diventare protagonisti attivi della vita pubblica, con uno strumento alla portata di tutti per costruire insieme un Comune sempre più vivibile, ordinato e attento alle esigenze di chi lo abita.

Per maggiori informazioni e per iniziare subito a utilizzare il servizio:

Scarica l’app Comuni-Chiamo su App Store o Google Play

Vai al sito ufficiale del Comune di Bibbiano: www.comune.bibbiano.re.it al seguente link:

https://www.comune.bibbiano.re.it/segnalazione-disservizio