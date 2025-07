A Sassuolo una settimana di Cinema sotto le Stelle

Dopo il maltempo della scorsa settimana che ha portato all’annullamento della proiezione di “Per un pugno di dollari”, inizia domani la collaborazione tra la rassegna “Cinema sotto le Stelle” e la Cineteca di Bologna che porterà ogni settimana, in piazzale Della Rosa, alla proiezione di film restaurati dalla Cineteca in proiezione ad ingresso gratuito.

Domani, martedì 15 luglio a partire dalle ore 21,30, verrà proiettata la pellicola “Elephant Man” di David Lynch, Gran Bretagna 1980 – 125’ drammatico con Anthony Hopkins, John Hurt.

John Merrick è un uomo che dalla nascita si porta dietro una malformazione al corpo, per questo tutti lo chiamano l’uomo elefante. Viene trattato come fenomeno da baraccone da un individuo senza scrupoli, ma Il Dottor Treves decide di prendersi cura di lui.

La rassegna “Cinema Sotto le Stelle”, poi, proseguirà il giorno dopo, mercoledì 16 luglio con “Fuori”, che rientra nel programma Cinema Revolution, con il costo del biglietto ridotto a 3,50 €. Il film, di Mario Martone, Italia/Francia 2025 con Valeria Golino e Matilda de Angelis, è vincitore del Nastro d’argento per la Migliore attrice protagonista a Valeria Golino e per la Migliore attrice non protagonista a Matilda De Angelis e Elodie.

Venerdì 18 luglio, poi, “Giurato numero Due” di Clint Eastwood, USA 2024

Domenica 20 luglio: Lilo & Stitch di Dean Fleischer – Camp, USA 2025, anch’esso nell’ambito di Cinema Revolution.