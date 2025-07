Maranello: i bambini di Chernobyl in Municipio

I bambini di Chernobyl a Maranello. Nella mattinata del 10 luglio un gruppo di bambini bielorussi è stato accolto in municipio dal sindaco Luigi Zironi, nell’ambito del progetto “Accoglienza Solidarietà Pace” promosso dall’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine.

La visita, che ha visto anche la partecipazione di Paolo Fontana, presidente dell’associazione, e di alcune famiglie del territorio che in queste settimane stanno ospitando i bambini, è stata l’occasione per i saluti tra la delegazione e i rappresentanti del Comune di Maranello, con foto di rito a bordo della Ferrari 575 Maranello nell’atrio del municipio. A Maranello i piccoli bielorussi hanno inoltre visitato il Museo Ferrari e sono stati ospiti a pranzo presso la sede del Gruppo Alpini a Gorzano, dove sono stati salutati anche dal vicesindaco Chiara Ferrari. Una giornata intensa e ricca di emozioni per i quindici bambini e i loro accompagnatori, ospiti per un mese di un gruppo di famiglie del territorio coordinate dall’Associazione Chernobyl.

Prosegue così, nelle modalità consentite dalle condizioni attuali, il progetto di accoglienza che ha permesso in questi ultimi anni a quasi 500 bambini bielorussi di poter usufruire di periodi di vacanze terapeutiche dove si alternano il percorso sanitario a momenti di attività ludiche e di vacanze, con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute a bambini che vivono in territori ancora contaminati dopo l’incidente nucleare del 1986 e quindi in condizioni di rischio sanitario. Un progetto di accoglienza che ha coinvolto in questi anni 250 famiglie del territorio e si può realizzare anche grazie ad un contributo della Fondazione di Modena.