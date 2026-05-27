Carpi: controlli straordinari anticrimine, identificate 63 persone. Verifiche in via Unione Sovietica presso alcuni immobili

Prosegue l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e al contrasto del crimine nel territorio carpigiano.

Nella serata del 25 maggio scorso, fino a tarda notte, personale del Commissariato di P.S. di Carpi e della Polizia Locale dell’Unione Terre D’Argine, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha pattugliato tutto il centro storico, in particolare, la centrale Piazza Martiri, Corso Alberto Pio, Piazzetta Garibaldi e Piazzale Marconi, le zone residenziali e quelle più periferiche, riservando particolare attenzione all’area che insiste sulla stazione ferroviaria.

A seguito di un esposto su una presunta occupazione abusiva di alcuni immobili in via Unione Sovietica sono state verificate le posizioni di 27 inquilini, senza riscontrare alcuna irregolarità.

Complessivamente sono state identificate 63 persone, di cui 45 cittadini stranieri ed effettuate verifiche, estese agli avventori, presso esercizi pubblici nel centro cittadino.