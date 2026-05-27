Bologna: lancia le bici elettriche sulla strada, 20enne in forte stato di agitazione arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 20enne ferrarese, disoccupato e con precedenti di polizia, per resistenza a un pubblico ufficiale ed evasione. L’arresto è stato eseguito nella notte del 27 maggio 2026, quando i Carabinieri sono stati informati della presenza di un giovane in via Aurelio Saffi, che stava lanciando le bici elettriche sulla strada. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono diretti sul posto e quando sono arrivati hanno trovato una decina di biciclette elettriche sulla carreggiata e un giovane in piedi, con atteggiamento arrogante e le mani incrociate.

Alla vista dei militari che si stavano avvicinando per capire cosa fosse successo e ripristinare l’ordine pubblico, ma soprattutto garantire la sicurezza agli utenti della strada che in quel momento erano fermi e spaventati, il giovane li ha ingiuriati e minacciati di morte con frasi del tipo “Vi ammazzo tutti…”, affermando di essere evaso dagli arresti domiciliari. Preoccupati per l’incolumità del soggetto che dava segni di squilibrio mentale, i militari lo hanno bloccato, accompagnato in caserma e sottoposto alle procedure di Polizia Giudiziaria volte all’identificazione dell’individuo, quali il fotosegnalamento e i rilievi dattiloscopici. Queste hanno consentito di identificare il 20enne ferrarese, un giovane gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona e recentemente sottoposto agli arresti domiciliari. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile, è stato accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.