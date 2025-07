Patti di Collaborazione, Fratelli d’Italia: “non critichiamo il volontariato, ma difendiamo la buona amministrazione”

“In merito al recente comunicato dell’Amministrazione comunale di Maranello riguardante i Patti di Collaborazione, riteniamo doveroso intervenire per fare chiarezza e ribadire la nostra posizione, pur nel rispetto delle differenze di vedute.

La nostra critica non è mai stata rivolta al volontariato, al quale va il nostro massimo rispetto e ringraziamento. Siamo profondamente convinti del valore del contributo che cittadini e associazioni offrono alla comunità, spesso in modo silenzioso, costante e disinteressato”.

“Il punto centrale del nostro dissenso riguarda il ruolo dell’Amministrazione e la chiarezza delle sue responsabilità. I cosiddetti Patti di Collaborazione, così come delineati, rischiano a nostro avviso di rappresentare una delegittimazione indiretta del ruolo pubblico, trasformando la partecipazione in un surrogato dell’azione amministrativa, e non in un suo completamento.

Ci preoccupa in particolare l’idea che, dietro un linguaggio apparentemente inclusivo, si nasconda una forma di deresponsabilizzazione dell’ente pubblico, che affida compiti operativi a cittadini e associazioni senza un reale confronto sulle priorità e sulle risorse da destinare alla manutenzione e alla cura dei beni comuni.

Siamo e resteremo favorevoli a ogni forma di partecipazione civica reale, ma essa deve avvenire all’interno di un quadro trasparente, condiviso e rispettoso delle competenze istituzionali. Partecipazione non può significare supplenza.

“Rifiutiamo inoltre l’etichetta di “ostili alla partecipazione civica”: si tratta di una semplificazione strumentale e offensiva, tanto più se rivolta a chi – come noi – rappresenta una parte importante dell’elettorato locale”, precisa il consigliere Barbara Goldoni.

Il nostro compito, come forza di opposizione, è vigilare e stimolare il dibattito pubblico: continueremo a farlo, con spirito costruttivo ma senza rinunciare al nostro diritto-dovere di porre domande e sollevare dubbi”.

(Fratelli d’Italia Maranello)