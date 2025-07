Mirandola, unità cinofila in azione: bonificate aree sensibili con controlli mirati

Prosegue con intensità e determinazione l’attività dell’Unità cinofila della Polizia Locale di Mirandola, impegnata in un capillare lavoro di bonifica e controllo delle aree più sensibili del territorio comunale. Un’azione di presidio strategico che mira a garantire sicurezza, legalità e controllo a tutta la cittadinanza. Nel solo mese di giugno, grazie a interventi mirati, l’unità cinofila ha individuato e sequestrato sostanze stupefacenti in sei distinte operazioni, con tre persone segnalate alla Prefettura di Modena per detenzione di droga. Le zone interessate dalle bonifiche sono state:

•⁠ ⁠la frazione di Gavello

•⁠ ⁠le aree scolastiche

•⁠ ⁠la stazione ferroviaria

•⁠ parchi pubblici

“Grazie all’azione continua e coordinata dell’unità cinofila – dichiara l’assessore alla sicurezza Marco Donnarumma – stiamo mettendo in sicurezza le aree più frequentate della nostra Città, contrastando con operazioni e controlli a tappeto le attività di spaccio, riportando ordine e sicurezza nei luoghi di vita quotidiana frequentati da famiglie e ragazzi. Il presidio delle scuole, delle stazioni e dei parchi è oggi più forte che mai e continueremo su questo passo, senza alcun arretramento.”

Le operazioni di bonifica e controllo continueranno nei prossimi mesi con ulteriore intensità, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione nel garantire un territorio più sicuro, vivibile e protetto per tutti.