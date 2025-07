Muore cadendo dalla scala mentre esegue alcuni lavori nel market dell’amico

Un 54enne di origine cinese ha perso la vita questa mattina intorno alle 11:30 in via Bernardi a Mirandola, cadendo da una scala mentre sistemava alcuni pannelli sul soffitto del market di un amico. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118: c’era anche l’elisoccorso ma per l’uomo, caduto da un’altezza di circa 3 metri, non c’è stato nulla da fare.