Sassuolo: iniziative per gli 80 anni della Repubblica

Appuntamenti, iniziative, musica: sono tante le occasioni organizzate dall’Amministrazione comunale grazie alle quali domani, martedì 2 giugno, si potrà celebrare degnamente gli 80 anni della Repubblica a Sassuolo.

A partire dalle ore 17, la Biblioteca Cionini ospiterà l’inaugurazione della mostra documentaria “1946: Sassuolo ritorna al voto”. Un percorso dedicato a un momento fondamentale della storia italiana e della vita democratica del nostro territorio: il ritorno al voto dopo la guerra, la nascita della Repubblica e la partecipazione dei cittadini alla costruzione del futuro del Paese. Attraverso documenti, testimonianze e materiali storici, la mostra invita a riscoprire una pagina importante della memoria collettiva di Sassuolo, ricordando il valore della partecipazione, del diritto di voto e delle istituzioni democratiche.

Ingresso libero e gratuito con il contributo regionale ai sensi della L.R. 3/2016.

Subito dopo, a partire dalle ore 17,30, sempre in Biblioteca Cionini sarà presentato il progetto “Concittadini”, a cura dell’I.I.S. Elsa Morante. Un appuntamento dedicato alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e al valore dell’educazione civica, con protagonisti le studentesse e gli studenti che hanno lavorato su temi fondamentali per la vita democratica della comunità. Il progetto rappresenta un’occasione per riflettere sul significato di essere cittadini oggi: conoscere i propri diritti e doveri, partecipare alla vita pubblica, comprendere il ruolo delle istituzioni e contribuire in modo consapevole alla crescita del territorio. Un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, per dare voce ai giovani e al loro sguardo sul presente e sul futuro della nostra comunità.

Poco distante, in piazzale Della Rosa, alle ore 18 si terrà il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica, a cura del Corpo Bandistico La Beneficenza. Un momento musicale aperto alla cittadinanza per celebrare insieme una ricorrenza fondamentale della nostra storia: la nascita della Repubblica Italiana e i valori di democrazia, libertà e partecipazione che ancora oggi uniscono la comunità. Le note del Corpo Bandistico accompagneranno il pubblico in un appuntamento dal forte valore simbolico, nel cuore della città, trasformando la Festa della Repubblica in un’occasione di incontro, memoria e condivisione.

Annamaria Testa, a partire dalle 20,30 al teatro Carani, sarà la protagonista della lectio “Le donne tra rappresentazioni, realtà e nuove sfide”. Un’occasione per riflettere sul modo in cui le donne vengono raccontate, rappresentate e percepite nella società, nei media, nel linguaggio e nella vita pubblica, mettendo a confronto immagini, stereotipi e realtà quotidiana. La lectio offrirà uno sguardo lucido e contemporaneo sulle sfide ancora aperte: dalla parità alla partecipazione, dal riconoscimento del ruolo delle donne nei diversi ambiti della società fino alla necessità di costruire narrazioni più giuste, consapevoli e aderenti alla realtà. Con il contributo regionale ai sensi della L.R. 3/2016.

A seguire, sempre al Carani, si terrà la cerimonia pubblica “80 anni del Consiglio Comunale a Sassuolo”, alla presenza degli amministratori delle precedenti legislature.

Un momento istituzionale e aperto alla cittadinanza per ripercorrere la storia democratica della nostra città, ricordando il ruolo del Consiglio Comunale come luogo di rappresentanza, confronto e partecipazione. A ottant’anni dal ritorno alla vita democratica, Sassuolo celebra le persone che, nel tempo, hanno contribuito alla crescita della comunità attraverso l’impegno amministrativo e il servizio nelle istituzioni locali.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.