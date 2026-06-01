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Furto nella notte all’Ufficio Postale di Santa Vittoria, svaligiata la cassaforte

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Questa mattina, intorno alle 08:00, i Carabinieri della Stazione di Gualtieri, insieme ai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Guastalla, sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto presso l’Ufficio Postale della frazione di Santa Vittoria, situato lungo la Strada Provinciale 63R. Dalle prime ricostruzioni, sembra che i responsabili, al momento non identificati, abbiano agito durante la notte utilizzando una tecnica ben studiata.

Dopo essersi introdotti nel locale caldaia sul retro dell’edificio, i malviventi hanno praticato un foro nella parete comunicante per accedere direttamente allinterno dell’ufficio postale. Una volta dentro, hanno forzato la cassaforte, sottraendo una importante somma di denaro. Stando a una stima iniziale effettuata dal responsabile della filiale, il bottino si aggirerebbe nell’ordine di decine di migliaia di euro, anche se una quantificazione precisa è ancora in corso.

Le indagini sono state avviate e proseguono senza tregua da parte dei Carabinieri di Gualtieri e dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Guastalla, con l‘obiettivo di identificare i colpevoli del furto.

















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