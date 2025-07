Venerdì 4 luglio torna “Notte sul Colle” a Fiorano Modenese

Venerdì 4 luglio torna a Fiorano Modenese “Notte sul Colle”, l’evento enogastronomico organizzato dalla parrocchia di Fiorano con il patrocinio del Comune che porta in città i sapori e le atmosfere della costiera malfitana.

La quarta edizione della manifestazione, sempre più apprezzata nel calendario estivo del distretto ceramico, prevedere, dalle ore 20.30, un percorso di degustazione in 12 tappe di piatti tipici e vini partenopei, nel suggestivo scenario del colle del Santuario di Fiorano. Il tutto accompagnato da musica live, dj set e tanto divertimento. Una serata unica per celebrare l’incontro della comunità e delle tradizioni della costiera amalfitana (di Tramonti in particolare) con la comunità fioranese.

Sotto le stelle di una notte di luglio si potranno degustare calici di uve di vitigni secolari e ottimi prodotti del Sud.

Un percorso segnato, non solo dal buon cibo, ma anche dall’arte, dalla moda, e dai motori storici del Bel Paese.

Sarà disponibile anche un servizio navetta gratuito da piazza Salvo d’Acquisto (piazza del mercato) a Fiorano.

Non è obbligatorio prenotare, ma è consigliato iscriversi all’evento, acquistando il pass di accesso in prevendita sul sito www.nottesulcollefiorano.it o presso l’edicola del Centro in piazza Ciro Menotti o all’hotel ristorante Touring a Fiorano.

Il costo del menù completo è di 30 euro per gli adulti, 20 euro per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. E’ previsto un menù anche per i bambini dai 6 agli 11 anni. L’ingresso è gratuito per i più piccoli fino a 5 anni.

Il ricavato dell’evento, gestito principalmente da giovani volontari, andrà a favore delle attività giovanili della parrocchia e per le attività caritative a sostegno di situazioni di povertà estrema e di famiglie bisognose.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è prevista la chiusura con divieto di sosta e di transito su piazzale Giovanni Paolo II (di fronte al Santuario) dalle ore 19.30 del 3 luglio alle ore 2.00 del 5 luglio.

Media partner Linea Radio e Radio Ten dance