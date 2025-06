Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 30 giugno 2025

Cielo sereno fino a tarda mattinata, nel pomeriggio nuvolosità diffusa su tutta la parte centro-occidentale della Regione che potrà culminare in rapidi e locali rovesci temporaleschi prima sulla parte più occidentale in spostamento verso i settori più centrali in tarda serata.

Temperature senza variazioni di rilievo, con minime comprese tra 20/23 gradi e massime che potranno raggiungere o localmente anche superare i 37 gradi su tutto il settore centro-occidentale. Intorno ai 30/34 gradi sulla costa.

Venti deboli dal settore sud-orientale, con possibili rinforzi da nord-ovest tra il tardo pomeriggio e la sera sul settore centro-occidentale legati ai fenomeni temporaleschi.

Mare poco mosso.