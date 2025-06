Il sindaco Mesini ringrazia i carabinieri

“Ancora due interventi che testimoniano come l’attenzione e l’efficienza delle Forze dell’Ordine sul territorio siano presenti e determinanti”.

Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole, ringrazia i Carabinieri della Stazione di Sassuolo per l’intervento che ha portato all’arresto di un trent’ottenne per minaccia aggravata e danneggiamento presso l’Ospedale di Sassuolo e di un trentatreenne per violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

“La prontezza dei Carabinieri – prosegue il Sindaco – allertati dalla Polizia Locale, ha fatto in modo che la situazione all’Ospedale non degenerasse e senza feriti. Nel secondo caso, poi, l’intervento dei militari ha posto fine a comportamenti violenti e persecutori nei confronti di una sassolese poi culminati in un’escalation di minacce ed aggressioni. A nome dell’intera città di Sassuolo voglio ringraziare i militari e tutte le Forze dell’Ordine del territorio che svolgono un lavoro lontano dai riflettori ma più che mai essenziale per la sicurezza di tutti noi”.