Cremazione, una scelta sempre più diffusa e apprezzata

Per lungo tempo la sepoltura tradizionale è stata considerata la scelta più naturale per salutare una persona scomparsa. Recentemente, però, qualcosa è cambiato: la cremazione ha iniziato a diffondersi in modo significativo, conquistando sempre più persone. Oggi la scelta della cremazione è sempre più frequente, grazie a motivazioni diverse che spaziano dall’economia alla sensibilità ecologica. In passato, molte persone erano scettiche e diffidenti riguardo a questa pratica, soprattutto a causa di episodi spiacevoli, come quelli delle false cremazioni avvenute diversi anni fa in Toscana, che avevano alimentato timori e dubbi sulla sicurezza del procedimento. Attualmente, questa paura non esiste più: molte agenzie funebri utilizzano infatti sistemi certificati e affidabili, in grado di garantire la massima sicurezza ai familiari del defunto.

Cremazione Genova, il sistema innovativo offerto da Taffo Funeral Services

Tra le agenzie che hanno lavorato per eliminare completamente ogni rischio legato alla cremazione figura Taffo. Se siete alla ricerca di un servizio professionale e affidabile di cremazione Genova, Taffo Funeral Services rappresenta la soluzione ideale. Grazie a un sistema esclusivo e brevettato, la procedura di cremazione proposta da Taffo risulta impeccabile e assolutamente sicura. Prima che la bara venga chiusa, viene inserita al suo interno una speciale placca ignifuga che riporta i dati anagrafici del defunto. Una placca identica viene consegnata ai familiari, che potranno così verificare personalmente la corrispondenza dei dati una volta conclusa la cremazione, avendo così la certezza assoluta del corretto svolgimento.

Taffo mette inoltre a disposizione una vasta selezione di urne cinerarie, ideali sia per conservare le ceneri del defunto in casa, sia per la dispersione in luoghi speciali. Tra le opzioni più richieste vi è la dispersione delle ceneri in mare: Taffo organizza infatti escursioni con imbarcazioni a vela o a motore, condotte da skipper esperti, della durata massima di 48 ore. Questi momenti di condivisione intima possono accogliere fino a 12 persone e rappresentano un’occasione speciale e commovente per salutare definitivamente la persona amata. Tutti i dettagli organizzativi sono facilmente reperibili presso il personale di Taffo.

Per chi invece preferisce un’alternativa alla dispersione, Taffo propone anche il servizio di diamantificazione delle ceneri, reso possibile grazie alla collaborazione esclusiva con la società svizzera Algordanza. Le ceneri del caro estinto possono così essere trasformate in un prezioso diamante, da portare sempre con sé in memoria della persona scomparsa.