Proseguono i lavori per l’interramento della Bologna-Portomaggiore con alcune novità già a partire dai prossimi giorni, quando la zona inizierà ad essere interessata anche dai lavori per il rifacimento di un tratto via Massarenti come già annunciato.

Da lunedì 30 giugno riaprirà, con 2 settimane di anticipo rispetto al previsto, via Paolo Fabbri.

In questo modo anche i lavori su via Rimesse, previsti inizialmente da metà luglio, potranno essere anticipati al 1° luglio concentrando così una parte delle lavorazioni nel periodo estivo, impattando il meno possibile su quello invernale.

A partire da tale data verrà quindi istituito un senso unico di marcia in via Rimesse, dalla rotonda con direzione verso via Massarenti.

I veicoli provenienti da via Massarenti in direzione centro non potranno più svoltare a destra su via Rimesse, ma dovranno proseguire dritto. Il traffico sarà regolato da segnaletica temporanea e personale preposto per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

A partire dal 15 luglio il cantiere di FER si amplierà ulteriormente, comportando – come annunciato – la chiusura dell’incrocio tra via Rimesse e via Massarenti.

I residenti di via Grassetti manterranno la possibilità di accedere alle proprie abitazioni, con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni attraverso apposita segnaletica e canali ufficiali.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, a partire dal 12 luglio le linee 38 e 39 percorreranno via Sante Vincenzi e via Libia, quindi via Venturoli in un senso di marcia e via Vizzani nell’altro, e raggiungeranno via Mengoli per riprendere il loro regolare percorso.