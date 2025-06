Carpi, apre parco Santacroce e il nuovo sottopasso ciclopedonale

Domenica 22 giugno, a partire dalle ore 10.00, prende vita il Parco Santacroce, grande area verde alle porte del centro urbano, e viene aperto il nuovo sottopasso ciclopedonale, che collega in sicurezza il parco, la frazione di Santa Croce e il centro urbano. Due opere strategiche per la qualità della vita e la mobilità sostenibile, rese possibili grazie all’impegno e all’investimento della Fondazione CR Carpi, da sempre al fianco del territorio.

Una mattinata di festa, all’aria aperta, tra musica, danza e momenti istituzionali, pensata per condividere con la comunità l’apertura di due importanti opere per il territorio.

Il programma prevede un momento istituzionale con gli interventi del presidente della Fondazione CR Carpi, Mario Ascari, e del sindaco di Carpi, Riccardo Righi; la proclamazione dell’apertura del parco e il taglio del nastro del nuovo sottopasso. A seguire, la grande oasi verde si animerà di performance immerse nel verde a cura dell’istituto musicale Vecchi Tonelli della compagnia Surya Dance. Ai presenti verrà offerto dalla Fondazione un aperitivo campestre in collaborazione con la trattoria il Torchietto.

Il Parco Santacroce, con oltre 26 ettari forestati e 10.000 alberi, è stato ideato come grande polmone verde dedicato al tempo libero, al benessere e alla socialità. Il nuovo sottopasso ciclopedonale rappresenta invece un’infrastruttura per migliorare la connessione tra il parco, il centro città e la frazione di Santa Croce, incentivando gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

Nella mattinata saranno accessibili gli ingressi da via Mulini, da Traversa San Giorgio e, attraverso il nuovo sottopasso ciclopedonale, da via Bersana.