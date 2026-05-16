Policlinico Modena, una donazione di nuovi libri e giochi per i bambini ricoverati

Libri sonori, albi tattili, fumetti, romanzi per ragazzi e giochi da condividere insieme durante il ricovero. Sono i materiali che nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, sono stati donati alla Biblioteca della Strega Teodora presso la Pediatria del Policlinico di Modena grazie alla generosità dell’agenzia modenese Nevent Comunicazione per arricchire gli spazi dedicati ai bambini ricoverati tra lettura, gioco e relazione.

La donazione è stata presentata nel corso di un’iniziativa che si è svolta direttamente al Policlinico, alla presenza dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi e della vicesindaca Francesca Maletti. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con il coordinamento pedagogico di Spazio Incontro, il servizio comunale attivo da oltre trent’anni nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica con l’obiettivo di garantire, anche durante il ricovero, il diritto al gioco, alla socialità e al benessere emotivo dei più piccoli. All’evento era presente anche la prof.ssa Barbara Predieri, Direttore della Pediatria e dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena che ha ringraziato i donatori per il bel gesto. In rappresentanza di Nevent Comunicazione era presente il fondatore Antonio Pignatiello.

“Anche un libro, un gioco o un momento di spettacolo possono diventare strumenti importanti di vicinanza e cura – sottolineano Maletti e Bortolamasi – Questa donazione rappresenta, oltre che un prezioso esempio di attenzione alla comunità che rientra a pieno titolo nel processo di umanizzazione del contesto ospedaliero, un gesto concreto di attenzione verso i bambini e le famiglie che attraversano un periodo delicato. Inoltre, valorizza il lavoro educativo e culturale che da anni viene portato avanti all’interno del Policlinico grazie alla collaborazione tra servizi comunali, operatori sanitari e realtà del territorio”.

L’elenco degli articoli, acquistati presso la libreria Ubik, è stato predisposto dalla biblioteca della Strega Teodora, il punto di lettura interno al reparto pediatrico, che fa capo al Servizio Biblioteche del Comune di Modena e che accoglierà nel proprio patrimonio le nuove forniture.

Tra i volumi selezionati figurano libri sonori particolarmente richiesti dalle famiglie con bambini piccoli, albi tattili, fumetti, romanzi premiati e storie molto amate dai più giovani.

Accanto ai libri, la donazione ha consentito anche l’acquisto di alcuni giochi di società pensati per gli spazi di Oncoematologia pediatrica: giochi semplici, immediati e condivisibili, con tempi brevi e regole intuitive, oltre a un piccolo kit per integrare la cucina giocattolo già presente nel reparto.

Nel corso della mattinata alcuni bambini ricoverati hanno inoltre assistito, presso lo Spazio Incontro, allo spettacolo “Biancaneve ecologista” del Gran teatro dei burattini di Luciano Pignatti. Una rivisitazione in chiave ambientale della celebre fiaba, ambientata in un bosco minacciato dalla costruzione di un centro commerciale, dove Biancaneve, insieme ai nani, a Fagiolino e Sandrone, riesce a salvare gli alberi e il bosco dalla distruzione.