Accoglienza e stabilità forze dell’ordine: l’impegno del comune di Mirandola

“Accogliamo con favore l’intervento del SIULP e del segretario Roberto Butelli, che ringraziamo per il lavoro svolto e per il costante confronto con questa Amministrazione. Un dialogo che, insieme alla collaborazione con le istituzioni centrali e locali, ha contribuito in modo determinante all’arrivo di dieci nuovi agenti presso il Commissariato della Polizia di Stato di Mirandola”. Lo dichiara il Sindaco di Mirandola, Letizia Budri, commentando con soddisfazione l’assegnazione dei nuovi agenti sul territorio. “Un risultato atteso da anni – prosegue – che rappresenta un passo avanti concreto nel rafforzamento della sicurezza della nostra comunità”.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato l’attenzione dell’Amministrazione verso le condizioni di vita degli operatori delle forze dell’ordine: “Siamo consapevoli che l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine passa anche dalla possibilità di vivere stabilmente e dignitosamente nel territorio in cui operano. Per questo ci stiamo già attivando per affrontare il tema abitativo, coinvolgendo agenzie immobiliari, proprietari e operatori del settore edilizio, così da facilitare l’incontro tra domanda e offerta, a prezzi sostenibili”.

Come previsto, durante il periodo iniziale di prova – della durata quattro mesi – sarà il Ministero dell’Interno a garantire l’alloggio ai nuovi agenti. Ma è dopo questa fase che il Comune intende giocare un ruolo rilevante.

“Vogliamo sostenere chi sceglierà di restare a Mirandola – conclude il Sindaco Budri – La stabilizzazione del personale è fondamentale per assicurare continuità e prossimità nel presidio del territorio. In questa direzione stiamo valutando l’istituzione di un fondo comunale per il sostegno alle spese abitative – affitti e utenze – destinato non solo ai nuovi agenti, ma anche a tutto il nuovo personale delle forze dell’ordine che sceglierà di vivere nella nostra città, come già fatto per il personale medico e sanitario”.

A sostegno dell’iniziativa, la maggioranza consiliare ha depositato una mozione, che sarà discussa in consiglio comunale nei prossimi giorni, con richiesta all’Amministrazione di rendere operativi strumenti di supporto concreto per il radicamento sul territorio degli operatori della sicurezza.