Concerto della “Lepido Youth Orchestra” in onore del “Mire” e dei piccoli ricoverati

Con voci, chitarre, saxofoni, flauti, tastiere e percussioni, 80 giovani musicisti renderanno omaggio, in un abbraccio musicale simbolico, ai piccoli ricoverati del Santa Maria Nuova e al Mire (Maternità Infanzia Reggio Emilia), ospedale della donna e del bambino che sta sorgendo a fianco del Core.

L’esibizione sarà lunedì 4 maggio alle ore 18 nel piazzale antistante l’Arcispedale, proprio sotto le finestre del reparto di Pediatria. A suonare saranno i ragazzi della Lepido Youth Orchestra di cui fanno parte gli allievi dei percorsi a indirizzo musicale della scuola media “Marco Emilio Lepido” di Reggio Emilia. I ragazzi saranno diretti dal professor Sergio Cattolico, docente di chitarra classica e dal professor Andrea Corradi, docente di saxofono.

L’evento gratuito, alla sua settima edizione, è promosso dall’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia e da CuraRE Onlus che da anni dedica il suo impegno alla realizzazione del MIRE – Maternità Infanzia Reggio Emilia. Il MIRE è la struttura ospedaliera che sta sorgendo nell’area del Santa Maria Nuova con l’obiettivo di tutelare la salute della donna, della gestante, della coppia, del neonato e del bambino, caratterizzandosi come luogo accogliente dotato delle più moderne tecnologie e competenze, associate a caratteristiche che consentano le migliori modalità di cura.

“Siamo lieti di accogliere nuovamente questa meritoria iniziativa – spiega Giancarlo Gargano, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. – Ringraziamo di cuore l’associazione Curare Onlus, la sua presidente Deanna Ferretti, l’Istituto Comprensivo Lepido e tutti i piccoli-grandi artisti dell’Orchestra per avere individuato ancora una volta questa sede per la loro performance e per aver scelto di testimoniare in questo modo la vicinanza ai piccoli degenti dell’Arcispedale e agli operatori”.

La Lepido Youth Orchestra si è costituita dodici anni fa: ne fanno parte gli allievi delle classi seconde e terze dell’omonimo istituto. L’orchestra ha tenuto concerti per enti e associazioni della città e per sensibilizzare la comunità scolastica sui temi educativi e sociali emergenti, coerentemente alle finalità educative della scuola. Quest’anno il programma del concerto attingerà a un repertorio vario. I docenti e gli allievi rivolgono un sentito ringraziamento all’associazione Curare Onlus e all’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia per il sostegno ricevuto nella realizzazione di questo concerto.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a giovedì 7 maggio.