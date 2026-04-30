Campogalliano: condotte aggressive nei confronti dei genitori, disposto l’allontanamento e il divieto di avvicinamento

I Carabinieri della Stazione di Campogalliano hanno concluso un’articolata attività d’intervento e approfondimento che ha portato, in due distinte fasi, alla segnalazione in stato di libertà e successivamente all’applicazione di una misura cautelare nei confronti di un 29enne, ritenuto responsabile di reiterati comportamenti vessatori ai danni dei genitori conviventi.

Nello scorso mese di marzo, i militari avevano indagato il giovane poiché – secondo quanto ricostruito – negli ultimi due anni avrebbe posto in essere condotte di maltrattamenti verbali e psicologici nei confronti del padre e della madre, mai precedentemente denunciate.

Nella serata del 29 aprile, i Carabinieri della stessa Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa il 28 aprile 2026 dal GIP del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, con cui è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese, in relazione ai medesimi comportamenti maltrattanti contestati.

L’attività dell’Arma ha consentito di interrompere una situazione familiare divenuta ormai insostenibile, garantendo tutela immediata alle vittime e assicurando il necessario supporto all’Autorità Giudiziaria.