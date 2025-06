“viano A pennino”: il 21 e 22 giugno a Viano

Il 21-22 giugno, esordisce a Viano un weekend di talk-show, performance poetiche, esposizioni e spettacoli che è un felice sconfinamento del festival sulle Scritture Reggiane nato a Casina (dove tornerà dal 5 al 7 settembre 2025).

viano A pennino, infatti, propone una serie interdisciplinare di eventi da vivere insieme a autori, autrici, esperti e teatranti in modo dinamico, attivo e coinvolgente.

Persino nei momenti conviviali che lo accompagneranno prima, dopo e durante con punti ristoro, bar e menù dedicati.

L’Arte dello Scrivere è al centro della manifestazione attraverso la partecipazione di scrittori e scrittrici della provincia di Reggio Emilia e altre Scritture provenienti da altrove ma con forti legami nel territorio reggiano.

Un festival – con anche una mostra in biblioteca – che nasce piccolo ma pensa in grande, secondo uno svolgimento d’ampio respiro in tre magnifici luoghi di Viano, Regnano e San Giovanni di Querciola. E che mira a indagare percorsi e meraviglie di esperienze sospese tra scrittura e vita, da cui fioriranno «domande ancora migliori» piuttosto che risposte certe.

Così l’assessora alla cultura del Comune di Viano, Giulia Scaglioli: “Organizzare questo festival per il Comune di Viano significa allargare lo sguardo ad esperienze virtuose che si svolgono nei comuni vicini, rendendo i nostri confini permeabili e creando situazioni di prossimità e collaborazioni fruttuose. Le diverse proposte culturali, organizzate con il sostegno delle realtà locali che a vario titolo si impegnano per rendere vivo e dinamico il nostro territorio, hanno l’intento di sollecitare la curiosità e l’interesse per il tema della scrittura, toccando sensibilità individuali e collettive che ci auguriamo possano offrire molteplici spunti di riflessione e approfondimento. Gli eventi avranno luogo a Viano e nelle frazioni di Regnano e San Giovanni di Querciola, con l’intento di valorizzare le peculiarità di ciascuna, un modo questo per meglio apprezzare come comunità alcune delle tante bellezze che il nostro territorio ci offre e avere l’opportunità di farle conoscere a tutti coloro che avranno piacere di unirsi e vivere insieme il festival”.