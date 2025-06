Oltre 14 milioni di euro per la non auto sufficienza i fondi 2024 dell’unione del Distretto Ceramico

Un investimento considerevole, oltre 14 milioni di euro (14.210.298,81 di euro per l’esattezza), a tanto ammontano i fondi destinati alla non autosufficienza stanziati, nel corso del 2024, dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

È stato approvato nei giorni scorsi il rendiconto 2024 dell’Unione che mette in evidenza cifre considerevoli destinate ai più fragili.

«In un periodo storico in cui dal Governo centrale si punta a fare cassa tagliando il sostegno alle famiglie e riducendo ai minimi termini l’assistenza – afferma Marco Biagini, Sindaco di Fiorano Modenese con delega alle Politiche Sociali per l’Unione – l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sceglie di investire proprio sui più fragili, nella consapevolezza che il rispetto delle persone, l’aiuto a chi ha più bisogno, sono i principi cardine su cui dovrebbe basarsi ogni amministrazione pubblica».

Lo stanziamento per gli anziani ammonta ad euro 8.249.430,15, tra cui spicca l’investimento pari a 6.392.232 euro nell’assistenza residenziale, 1.857.198 di euro è stato stanziato per la domiciliarità ed il sostegno alle famiglie ed 828.941 euro per l’assistenza domiciliare ed i servizi connessi come i servizi a sostegno del programma individualizzato di vita e di cura, trasporti e pasti; ammonta invece a €542.625 la cifra stanziata per gli assegni di cura.

La cifra destinata al sostegno dei diversamente abili ammonta a 5.960.868,66 di euro: 1.883.798 euro per l’assistenza residenziale, 4.077.071 euro per le domiciliarità ed assistenza alle famiglie ed 1.104.621 euro per l’assistenza domiciliare e servizi connessi; 2.540.073 euro, invece, destinati alle strutture semi-residenziali.