(AGGIORNAMENTO) Tangenziale di Bologna e strada Nuova Bazzanese: chiusure notturne in modalità alternata

AGGIORNAMENTO

REGOLARMENTE APERTI I RAMI DI ALLACCIAMENTO SULLA STRADA NUOVA BAZZANESE

Sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le chiusure, che erano previste dalle 22:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 maggio, dei Rami di allacciamento sulla Strada Nuova Bazzanese, dalla A14 Bologna-Taranto verso Vignola e Bologna Centro.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 23 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla Tangenziale di Bologna:

sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla Strada Nuova Bazzanese, verso Vignola:

Sulla Strada Nuova Bazzanese:

saranno chiusi, per chi proviene da Vignola e da Bologna, i Rami di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.