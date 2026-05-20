Rimodulazione del cantiere dei lavori di installazione delle barriere antirumore, lungo la SS 724 Dir/A Tangenziale di Modena

Si è tenuto ieri un Comitato Operativo per la Viabilità convocato in via urgente dalla Prefettura di Modena per analizzare e mitigare i disagi alla circolazione che si sono verificati da ieri presso la strada statale 724 dir/a “Tangenziale di Modena” per i lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti.

Il tavolo, coordinato dal Prefetto Fabrizia Triolo, ha visto tra gli altri la partecipazione del Sindaco del Comune di Modena, Massimo Mezzetti, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Provincia di Modena, dei gestori del Trasporto Pubblico Locale e di Anas.

Nel corso dell’incontro, sono state approfondite le tematiche condivise sulla cantierizzazione, volte alla definizione dei limiti di minor impatto per la necessaria esecuzione dei lavori.

In esito a quanto sopra, gli intervenuti hanno convenuto nella rideterminazione delle fasi temporali della cantierizzazione.

In particolare, il periodo di chiusura totale al traffico h24 del tratto sarà ridotto, alla durata di 2 settimane invece che 3 settimane.

Al termine delle due settimane sopra richiamate, seguiranno ulteriori 2 settimane di lavori durante le quali, in orari diurni, non ci saranno interferenze con il traffico, prevista su due corsie nella direzione di marcia, a meno di brevi manovre logistiche funzionali alla esecuzione dei lavori.

Le attività di lavoro necessarie saranno pertanto condotte mediante la sola chiusura in orario notturno, minimizzando gli impatti.

Quanto sopra descritto potrà avvenire grazie alle convergenze istituzionali ed al prolungamento dei turni di lavoro, per i quali si è resa disponibile l’impresa esecutrice incaricata da Anas.

Ad ulteriore vantaggio della fluidità del traffico e della percezione all’utenza dei percorsi alternativi, si adotterà un rafforzamento diffuso dell’intero impianto segnaletico di preavviso del cantiere sul posto e a presegnalare l’interdizione provvisoria al traffico anche sui PMV posti lungo l’Autostrada Modena-Bologna.

Nel dettaglio, dunque: fino a lunedì 1° giugno, lungo la SS 724 dir/a “Tangenziale di Modena” per chi viaggia in direzione Bologna, permane l’uscita obbligatoria allo svincolo n. 8 “via Finzi” con rientro allo svincolo n. 6 “via Nonantola”.

Al contempo sarà interdetto alla circolazione lo svincolo n.7 sia in ingresso che in uscita.

Con lo scopo di mantenere alta l’attenzione e le sinergie di cooperazione volte a ridurre quanto più possibile i disagi alla circolazione stradale, si terranno successive riunioni del Comitato Operativo per la Viabilità al fine di monitorare ed intervenire con eventuali azioni correttive o di mitigazione che dovessero rendersi necessarie.