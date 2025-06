Campogalliano, le proposte del Museo della Bilancia per i centri estivi

L’estate del Museo della Bilancia si arricchisce di tante proposte dedicate ai centri estivi. Percorsi storici e scientifici all’insegna del divertimento, pensati per stimolare la curiosità e la voglia di conoscere, tra laboratori tematici e incontri di approfondimento, rivolti a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni e guidati dagli operatori del Museo.

Nel dettaglio, le proposte del Museo per l’estate appena iniziata sono “La libellula e la bilancia”, osservazione, ascolto ed esperimenti per scoprire i fenomeni fisici che si celano nel canto di un grillo, nel volo di una libellula e nei colori di una farfalla, “Sfide volanti tra ali, eliche e palline”, osservazione di fenomeni legati al volo e costruzione di differenti oggetti volanti con materiali comuni per imparare e divertirsi assieme,”Magie in cucina”, lievitazioni, intrugli, schiume e reazioni tra scienza e divertimento con ingredienti alimentari che abbiamo in casa, “Orienteering botanico”, una ‘caccia al tesoro’ immersa nell’ambiente seguendo indizi che insegnano a conoscere e riconoscere le principali tipologie di alberi locali, “Alla scoperta di aria e acqua”, un ‘divertente tuffo’ nelle proprietà dei fluidi attraverso semplici attività realizzate con materiali di uso comune come palloncini, bicchierini e pasta modellabile, “Misure e sport”, un percorso decisamente ‘attivo’ con quiz, sfide, gare a squadre, letture e storie per riflettere e sperimentare l’importanza delle misure nello sport, “Costruiamo il nostro museo come Kubbe”, un percorso che prende avvio dalla lettura di un libro illustrato e si snoda attraverso la raccolta di oggetti e materiali, la loro catalogazione e le modalità per esporli, “A spasso con le misure”, esplorazione degli spazi del centro cittadino effettuando stime e utilizzando strumenti di misura antichi e moderni (bracci, pertiche, odometri, metri laser e altro ancora), “Misuriamo in lungo e in largo”, itinerario alla scoperta delle varie unità di misura concentrandosi sulle varie tipologie di strumenti per pesare e su come è fatta una bilancia a bracci uguali.

Tutte le proposte vengono concordate con gli organizzatori, con l’impegno di unire correttezza scientifica e divertimento. Per dettagli e informazioni, contattare il Museo della Bilancia allo 059-527133 oppure via mail a didattica@museodellabilancia.it.