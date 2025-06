Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 19 giugno 2025

Sereno eccetto addensamenti cumuliformi pomeridiani in prossimità dei rilievi. In serata aumento della nuvolosità per nubi medio-alte sul settore settentrionale della regione con assenza di precipitazioni.

Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che mediamente si attesteranno attorno ai 19 gradi. In aumento le massime con valori attorno ai 32/33 gradi delle pianure interne e tra i 27 e i 31 gradi delle coste e della pianura orientale. Venti deboli in prevalenza orientali. Mare poco mosso; localmente calmo dalla serata.

(Arpae)