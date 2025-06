Domenica 15 giugno l’inaugurazione della ciclabile “La Quirina” Concordia-Vallalta

È in programma domenica 15 giugno l’inaugurazione della nuova ciclabile “La Quirina”, un percorso ciclopedonale che collega il centro di Concordia alla frazione di Vallalta, attraversando via Quirina. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa festa dedicata a una nuova infrastruttura pensata per migliorare la mobilità sostenibile nel nostro territorio.

La nuova ciclabile si estende per 1,5 km su una pista completamente asfaltata con un idoneo sottofondo stradale. È interamente illuminata e sarà monitorata da un impianto di videosorveglianza. Contestualmente alla realizzazione della ciclabile, sono stati effettuati interventi di riqualificazione dell’area di accesso alla pista nei due incroci con via Rocca e via Forella, comprendenti tombatura dei fossi, realizzazione di pavimentazione, arredo urbano e installazione di illuminazione pubblica.

La realizzazione dell’opera ha richiesta un investimento di 594mila euro, cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 500.000 euro, mentre la restante quota è a carico del comune di Concordia.

L’evento avrà inizio alle ore 10:00, con il ritrovo dei ciclisti in piazza 29 maggio, davanti al municipio, da cui partirà un corteo in bicicletta che si dirigerà verso Vallalta, dove si fermerà alle 10:30 in via Quirina, davanti a Palazzo Viani Tagliavacca. Qui si svolgerà la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro e i saluti delle autorità locali e regionali. Insieme alla sindaca Marika Menozzi, interverranno la vicesindaca con delega alla mobilità sostenibile Katia Pedrazzoli e l’assessore regionale alla ricostruzione Davide Baruffi.

Dopo i discorsi ufficiali, ci sarà la possibilità di visitare il suggestivo parco di Palazzo Viani Tagliavacca e di condividere un aperitivo con tutti i partecipanti a questo momento di festa.

“Si tratta di un intervento molto importante e atteso – dichiara la sindaca Marika Menozzi – che permette di estendere ulteriormente la mobilità ciclabile sul territorio comunale e fare un ulteriore passo verso l’obiettivo strategico di collegare il capoluogo con le frazioni mediante piste ciclopedonali.”

“Sulla ciclabile è posizionata la cartellonistica del progetto sperimentale Biciplan – precisa la vicesindaca Katia Pedrazzoli” – che permette al ciclista di conoscere la distanza fra i vari punti di interesse tra il capoluogo e le frazioni. Dopo la sperimentazione del tratto Concordia-Vallalta, l’obiettivo è di estendere il progetto all’intera rete ciclabile di Concordia.”

L’iniziativa si inserisce nella cornice delle Giornate Nazionali del Cicloturismo promosse dalla FIAB, e sono diverse le realtà locali che parteciperanno all’evento, trasformandolo in una festa.

L’inaugurazione della nuova ciclabile è realizzata in collaborazione con: FIAB Modena, Pro Loco Concordia, Nuovo Circolo Vallaltese aps, F.C. Vallalta, Comitato sagra di Vallalta, Cicliste in Rosa, Società ciclistica Mirandolese. A loro vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale.

Ringraziamenti che vanno anche a Menu s.r.l. per aver gentilmente messo a disposizione il giardino di Palazzo Viani Tagliavacca in questa importante occasione.