Assemblee elettive di CNA Bologna: eletti il Presidente di Turismo e Commercio e quello di Cinema e Audiovisivo

Si sono svolte le Assemblee CNA che hanno eletto il Presidente CNA Turismo e Commercio Bologna e il Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Bologna.

Letizia Campo Di Costa Presidente CNA Turismo e Commercio

Le imprese del raggruppamento CNA Turismo e Commercio hanno eletto come loro

Presidente Letizia Campo Di Costa imprenditrice del settore extralberghiero, titolare di Casa Letizia.

Letizia Campo Di Costa si è sempre occupata di marketing e comunicazione in grandi aziende. Dal 2011 è una imprenditrice del settore extralberghiero e si occupa da tempo di promuovere il riconoscimento del settore e l’ospitalità in regola.

Insieme a Letizia Campo Di Costa, nel comitato esecutivo di CNA Turismo e Commercio Bologna sono stati eletti:

Paolo Carati, Ravioli srl (ristorazione); Carla Cardarelli (azienda orafa omonima); Benedetta Rasponi, Brillante (moda); Matteo Calzolari, Il Forno di Calzolari di Calzolari Matteo e C. Snc (agroalimentare); Ettore Maserati, Vector Rentals & Property Services Srl (gestione immobiliare)

Claudio Giapponesi Presidente CNA Cinema e Audiovisivo

Le imprese del raggruppamento CNA Cinema e Audiovisivo hanno confermato come loro Presidente Claudio Giapponesi dell’azienda Kinè di Bologna.

Claudio Giapponesi nato nel 1980 è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna con una tesi sul restauro cinematografico. È tra i fondatori di Kiné, nata nel 2008, di cui è responsabile della sede bolognese dal 2009, con l’obiettivo di promuovere la produzione di documentari di creazione e film d’autore. Negli anni ha maturato una particolare esperienza nella produzione di film con materiali d’archivio. Ha prodotto più di 15 film, presentati nei più importanti festival in Italia e all’estero. Ha partecipato a Rotterdam Lab, Torino Film Lab, Biennale College, EAVE Producers Workshop ed è membro della European Film Academy. Tiene abitualmente lezioni in percorsi di formazione e master universitari. Nel 2021 era stato eletto Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Bologna.

Insieme a Claudio Giapponesi, nel comitato esecutivo di CNA Cinema e Audiovisivo Bologna fanno parte:

Ivan Olgiati, Articolture srl; Giuseppe Cassaro, Bottega Finzioni Produzioni srl (invitato); Ilaria Malagutti, Mammut fil srl (invitata); Giangiacomo De Stefano, Sonne Film srl (invitato); Stefano MIgliore, Caucaso Soc. Coop.va (invitato); Vittorio Martone, Fantomatica srl (invitato); Paolo Simoni, Home Movies Ets (invitato);

Corrado Iuvara, Korelab srl (invitato); Roberto Romagnoli, Rheingold Film srls (invitato); Alessandro Marotto, Rodaggio srl (invitato); Alessandro Leo, Aleo film srl (invitato).