Alcune chiusure notturne previste nei prossimi giorni su: A1, A13 e R43

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Valsamoggia; verso Milano: Modena nord.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna. Di conseguenza, l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord; verso la A22, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria, per entrare in A22 a Campogalliano.

Per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Milano. Si precisa che le stazioni di Terre di Canossa Campegine e di Parma saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. L’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, SS9, SS9var, SS9 ed entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest, in direzione di Milano;per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine e di Parma, verso Milano: Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia; per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine e di Parma, verso Bologna: Reggio Emilia sulla stessa A1.

Nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 giugno, con orario 21:00-5:00 e dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 giugno, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno; 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 giugno; dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 giugno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa: dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno; dalle 20:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 giugno; dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 giugno.

***

Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire lavori di sostituzione cavi, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi (km 0+000) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e orari: dalle 12:00 alle 17:00 di lunedì 16 giugno; dalle 10:00 alle 17:00 di martedì 17, mercoledì 18 e di giovedì 19 giugno; dalle 10:00 alle 14:00 di venerdì 20 giugno. In alternativa, si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.