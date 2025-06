Perde il controllo e finisce in una scarpata: motociclista soccorso a Monghidoro

Due centauri stavano percorrendo la Strada provinciale Savena, da Monghidoro in direzione Pianoro quando, giunti all’altezza della frazione di Fradusto, uno di loro – un 29enne residente a Vercelli – per cause da accertare, è uscito di strada finendo nella scapata sottostante. E’ successo oggi intorno alle 12:45, quando l’amico ha immediatamente chiamato il 112 per chiedere aiuto.

La Sala Operativa ha inviato sul posto l’ambulanza di San Benedetto val di Sambro,

l’automedica di Loiano, il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Rocca di

Badolo, i Vigili del Fuoco e l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a

bordo un Tecnico di elisoccorso del CNSAS, e i Carabinieri.

Il motociclista è stato raggiunto da i tecnici del Soccorso Alpino, mentre l’equipe

dell’elisoccorso è stato sbarcato con verricello, in quanto il posto non è atterrabile.

Dopo valutazione da parte del medico anestesista, al paziente è stato

somministrato un analgesico a causa del forte dolore al torace. Immobilizzato

sulla barella è stato recuperato fino alla strada e trasportato all’elicottero che lo

ha poi trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.