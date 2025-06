Correggio: “Tramonto DiVino” a Palazzo Principi con il meglio dell’enogastronomia regionale

Riparte mercoledì 18 giugno da Correggio Tramonto DiVino, il roadshow del gusto dell’Emilia-Romagna che da 20 anni sposa cultura enogastronomica e turismo. Organizzato in una sola sera dalle 19,30 alle 23.00 l’evento trasformerà la suggestiva Corte e l’esterno di Palazzo Principi, nel centro storico di Correggio, in un’autentica arena del gusto dove sommelier, chef e produttori racconteranno e abbineranno i migliori vini dell’Emilia Romagna a una generosa selezione di prodotti Dop e Igp regionali proposti in finger food.

La tappa di Correggio di Tramonto DiVino, patrocinata dal Comune, apre la stagione di promozione dei vini e dei prodotti certificati regionali che proseguirà nelle piazze della riviera romagnola e nelle città d’arte emiliane fino a metà settembre.

Vini e abbinamenti

Grandi protagonisti di tappa saranno i vini, oltre 200 etichette in libera degustazione. In assaggio i freschi bianchi in versione autoctona con focus dedicati all’Albana di Romagna e Malvasia di Parma e Piacenza, insieme agli effervescenti Lambrusco con i raffinati Sorbara e i classici Grasparossa, Reggiano e Salamino, fino ai rossi leggeri e strutturati protagonisti nelle varie versioni del Sangiovese di Romagna, Superiore e Riserva. I vini saranno serviti e raccontati da un piccolo esercito di sommelier Ais in alta uniforme sono in libero assaggio, seguendo le regole del bere consapevole.

Prodotti certificati in degustazione

A completare le degustazioni assaggi finger food dei grandi prodotti Dop e Igp regionali. Dal Prosciutto di Parma Dop, alla Mortadella Bologna Igp, ai Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, passando per il Parmigiano Reggiano Dop, lo Squacquerone di Romagna Dop, accompagnati dalla Piadina Romagnola IGP.

Del servizio e dell’impiattamento di salumi e formaggi regionali si occuperanno allievi e docenti del ‘Convitto Nazionale Statale Rinaldo Corso’, Istituto Alberghiero partner dell’evento.

Particolare visibilità sarà riservata anche a un prezioso prodotto di ‘casa’, l’iconico Aceto balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, proposto in varie declinazioni.

Ad integrare le degustazioni sarà servito un risotto gourmet a base di Riso del delta del Po Igp, preparato dallo Chef Simone Magnanini, presidente dell’Associazione Cuochi Città del Tricolore e chef partner del Rinaldo Corsi.

‘Seminari itineranti’ per le Dop regionali del vino

Una particolare attenzione sarà riservata durante l’evento alla conoscenza delle Dop del vino attraverso veri e propri mini-seminari itineranti curati dai sommelier degustatori per raccontare e far apprezzare le etichette a denominazione dell’Emilia-Romagna. I minitour, ripetuti durante la serata, saranno riservati a piccoli gruppi di winelover iscritti alla cassa al momento dell’ingresso. L’approfondimento per gli appassionati è gratuito e compreso nell’ingresso alla manifestazione.

Musica dal vivo con il duo Hamami per sax e voce, racconti di vino e di cibo dalla voce dei protagonisti, completano una serata di degustazioni e di cultura enogastronomica del territorio.

Perché a Palazzo Principi

“Correggio ospita con grande soddisfazione questo evento – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive e al centro storico Francesca Salsi – che promuove i prodotti del nostro territorio e ci dà l’opportunità di aprire Palazzo Principi a tantissime persone interessate alla cultura enogastronomica della nostra zona. Ci fa particolare piacere anche il coinvolgimento di una realtà importante come il Convitto Rinaldo Corso, che dà un valore aggiunto all’iniziativa. Essere all’interno di una rete regionale per la promozione delle eccellenze locali è un’occasione di grande importanza che si concretizza in un evento all’altezza dei prodotti che promuove e della cornice che lo ospita”.

Chi organizza

Tramonto DiVino è un evento realizzato in partnership con Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, Enoteca Regionale Emilia-Romagna, , Unioncamere Emilia-Romagna, APT Servizi, organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle A.I.S. di Emilia e Romagna. Partner dell’edizione 2025 sono l’Associazione CheftoChef Emiliaromagnacuochi, Casa Artusi e i Consorzi delle principali Dop e Igp dell’Emilia-Romagna: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e di Modena, Salumi Piacentini, Coppa di Parma e Salame Felino, Pesca e Nettarina di Romagna, Pera dell’Emilia-Romagna, Mortadella Bologna, Associazione dello Squacquerone di Romagna, Olio Extravergine di Oliva di Brisighella, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di Modena, Patata di Bologna, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, Piadina Romagnola, Riso del Delta del Po.

INFO INGRESSO:

€ 20,00 in prevendita (shop.emiliaromagnavini.it) e alla cassa dalle 19.30 il gg dell’evento.

L’ingresso comprende: libera degustazione dei vini + n 3 ticket food + Guida Vini Edizione 2024/25 Emilia Romagna da Bere e da Mangiare + Calice degustazione in omaggio.