Confindustria Emilia e i Tribunali di Bologna, Ferrara e Modena lanciano il Portale delle Procedure Concorsuali: nuove opportunità per le imprese

Un innovativo servizio digitale per trasformare le crisi aziendali in opportunità di sviluppo: Confindustria Emilia, in collaborazione con i Tribunali di Bologna, Ferrara e Modena, presenta il nuovo Portale delle Procedure Concorsuali, uno strumento all’avanguardia pensato per supportare le imprese del territorio.

Il portale, accessibile tramite il sito web “Aree Industriali” di Confindustria Emilia, consente alle imprese associate di ricevere informazioni tempestive e dettagliate su aziende, rami d’impresa e lotti di beni aziendali soggetti a procedure concorsuali.

L’obiettivo? Favorire la riconversione di situazioni critiche in nuove opportunità di crescita e insediamento produttivo.

Grazie a un sistema di matching avanzato, le imprese potranno:

Consultare in tempo reale l’elenco delle procedure concorsuali attive;

Ricevere notifiche personalizzate via mail con la frequenza desiderata;

Selezionare il tipo di informazioni d’interesse (es. siti aziendali, lotti di beni, settori industriali specifici);

Contattare direttamente il professionista responsabile della procedura.

Questo strumento rappresenta un’importante leva strategica per la competitività del tessuto imprenditoriale emiliano, offrendo la possibilità di intercettare in tempo utile occasioni di investimento e recupero di risorse produttive.

“Il nostro obiettivo è fornire alle imprese un servizio di valore aggiunto, che consenta di trasformare le crisi in opportunità concrete per il rilancio del territorio”, dichiara Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia.

“Gli uffici giudiziari sono sempre più interessati dal governo delle crisi d’impresa. Il tessuto economico dei distretti industriali manifesta sempre più le necessità di crescite orizzontali realizzate per il tramite di processi di fusione e/o di acquisizione di aziende. Le procedure concorsuali devono intercettare questa necessità rendendo immediatamente visibili le aziende e i beni oggetto delle attività di liquidazione e vendita”, afferma Pasquale Liccardo, presidente del Tribunale di Bologna.

Il Portale delle Procedure Concorsuali verrà presentato alle imprese e ai professionisti oggi pomeriggio, giovedì 12 giugno, alle ore 17 presso la sede di Confindustria Emilia, in via San Domenico 4, a Bologna.

Interverranno: Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia – Pasquale Liccardo, presidente del Tribunale di Bologna.