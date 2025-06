Bilancio Città Metropolitana: nella variazione di giugno investimenti per strade, scuole, mobilità e trasporto pubblico

Interventi per asfaltature e ripristino delle strade provinciali, lavori negli Istituti superiori in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, investimenti in mobilità sostenibile e potenziamento del Trasporto pubblico. Sono queste le principali voci di investimento presenti nella variazione di Bilancio di giugno 2025, approvata dal Consiglio metropolitano nella seduta dell’11 giugno, con 11 voti favorevoli (Centro sinistra), 1 astenuta (Rete civica) e 4 contrari (Uniti per l’alternativa).

Le quote di Avanzo e le risorse correnti che vengono destinate con la variazione di giugno sono principalmente destinate a interventi in vista della riapertura degli Istituti per l’anno scolastico 2025/2026 e per le strade provinciali.

In particolare, per le scuole si contano 1.330.000 euro di investimenti, a cui si aggiungono 872 mila euro di parte corrente. Per le strade invece l’investimento ammonta a 4.110.000 euro, di cui 3.360.000 euro per garantire i 10 milioni di euro pianificati per le asfaltature, 400 mila per la Val di Zena e 350 mila per incarichi di progettazione. A questi si aggiungono poi 100.000 euro per il ripristino disponibilità extra canone.

Relativamente all’alluvione restano ancora anticipati circa 12,2 milioni di euro, per cui si confida in un riconoscimento in corso d’anno.

Tra le risorse destinate alla scuola nella parte corrente del Bilancio, di particolare rilievo si conta l’incremento di spesa per il noleggio di moduli scolastici per diversi Istituti del territorio per 196.004,64 euro nel 2025, 125.880,30 euro nel 2026 e 99.955,72 euro nel 2027. E ancora, 450 mila euro per la manutenzione di impianti elettrici e termoidraulici. Nella parte investimenti grazie a risorse dell’Avanzo invece troviamo 200 mila euro per la messa in sicurezza dell’Oratorio della Beata Vergine della Misericordia situato nell’area scolastica dell’Istituto Serpieri di Bologna. E ancora,430 mila euro per il rinnovo dei Certificati di prevenzione incendio agli Istituti Leonardo Da Vinci, Laura Bassi, Righi, Copernico, Aldrovandi Rubbiani, Manfredi Tanari, Mattei, Arcangeli. Infine, per manutenzioni straordinarie sugli edifici scolastici, tra parte corrente e in conto capitale del Bilancio sono previsti interventi per 700 mila euro.

Per quanto riguarda le strade provinciali, tra Avanzo libero e vincolato gli interventi principali che si si finanzieranno contano 3,36 milioni di euro per manutenzioni straordinarie delle pavimentazioni stradali, risanamenti profondi, tappeti di usura e trattamenti superficiali. E ancora, sulla SP 36 “Val di Zena” sono previsti 150.000 mila euro per il ripristino temporaneo della strada crollata al km 18 nel Comune di Pianoro e 250.000 euro per il ripristino della sezione idraulica del ponte al km 1+584, nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena. Per il 2026 previsti anche 611.134,73 euro per i lavori di riqualificazione e adeguamento strutturale del ponte sul fiume Reno al km 13+098 della SP 42 “Centese” nel Comune di Pieve di Cento. Al Fondo emergenze per incarichi di progettazione sulle strade metropolitane correlati agli eventi alluvionali sono destinati 300 mila euro.

Destinati alla mobilità anche 300 mila euro per servizi connessi all’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), e 300 mila euro per l’avvio della progettazione della Ciclovia della Lana e della Seta nei Comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Grizzana Morandi, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli. Presenti anche 350 mila euro di risorse regionali per erogare un contributo al Comune di Baricella per l’acquisizione delle aree della Ciclovia Reno – Navile.

Le risorse per l’integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale vedono un incremento di oltre 250 mila euro, sia per l’annualità 2025 che per l’annualità 2026.

Tra i vari interventi finanziati con risorse dell’Avanzo vincolato troviamo anche 378.671,72 euro per la pubblicazione bando per la composizione dei Programma metropolitano di rigenerazione urbana 2025, e 638.826 euro per la nascita della nuova Fondazione abitare, costituita dal Comune di Bologna, Città metropolitana e Asp Città di Bologna, che si occuperà dell’attuazione del Piano per l’Abitare e delle politiche abitative.