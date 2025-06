Reggio Emilia, domani l’apertura della bretella che collega Pieve Modolena a Roncocesi e Cavazzoli

Domani apre al traffico la nuova bretella che ripristina il collegamento tra la frazione di Roncocesi e la zona artigianale di Pieve Modolena, a Reggio Emilia.

La nuova strada, denominata via Ferraroni, con una lunghezza di 1,5 km rappresenterà anche una connessione fondamentale tra la nuova tangenziale e la viabilità principale di Roncocesi, resa possibile grazie alla realizzazione della rotatoria di innesto con via Rinaldi.

Le attività rientrano nei lavori di prolungamento della strada statale 9 Tangenziale di Reggio Emilia, nel tratto tra S. Prospero Strinati e Corte Tegge, che consiste nella realizzazione di oltre 6 km per l’asse principale ed oltre 8 km di collegamenti alla viabilità locale, oltre a percorsi ciclabili di lunghezza complessiva di 2,3 km a supporto della mobilità sostenibile.

Il progetto prevede la realizzazione di 3 svincoli, 4 viadotti, 4 sottopassi ferroviari. Il primo tratto del nuovo collegamento si svilupperà dall’innesto con la tangenziale esistente fino a Pieve Modolena, per una lunghezza di circa 4 km con due carreggiate composte ciascuna da due corsie per senso di marcia. Il secondo tratto, che avrà una lunghezza di circa 2 km composto da un’unica carreggiata con una corsia per senso di marcia, collegherà lo svincolo di Pieve Modolena alla via Emilia storica in località Corte Tegge.