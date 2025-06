Domani a Reggio Emilia il convegno ‘Agenti di commercio tra tutele, opportunità e futuro’

Domani, martedì 10 giugno, presso la sede di Confcommercio Reggio Emilia, si terrà il convegno Agenti di commercio tra tutele, opportunità e futuro, promosso da Agenti Fnaarc Reggio Emilia per approfondire i temi chiave della professione: previdenza, assistenza legale e prospettive di sviluppo. Un’occasione di confronto e informazione dedicata agli agenti di commercio del territorio.

Agenti di commercio tra tutele, opportunità e futuro è il titolo del convegno promosso da Agenti Fnaarc, la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio di Confcommercio, in programma martedì 10 giugno, dalle 14.00 alle 17.30 presso la sede di Confcommercio in Viale Timavo 43 a Reggio Emilia.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento dedicato a una figura centrale nella rete commerciale del Paese, quella dell’agente di commercio, tra nuove sfide, diritti da tutelare e opportunità di crescita.

Questa iniziativa cade proprio nei giorni di votazione dei nuovi organi di controllo di Enasarco – l’ente previdenziale degli agenti di commercio – e infatti, dopo un primo intervento di apertura lavori del Presidente provinciale Agenti Fnaarc Reggio Emilia, Stefano Peterlini, ci sarà l’intervento del Presidente nazionale di Agenti Fnaarc, Alberto Petranzan, che si soffermerà sul ruolo strategico di Enasarco anche alla luce degli ottimi risultati di bilancio raggiunti nel 2024 e dell’imminente rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, con le elezioni previste dal 6 al 16 giugno.

Tra i relatori anche Agostino Petriello, consulente legale della Federazione, che interverrà sul tema della tutela dell’agente in caso di crisi del preponente. A chiudere, Domizia Badodi, consulente legale di Agenti Fnaarc Reggio Emilia, che illustrerà gli strumenti di assistenza sindacale e gestione del contenzioso a disposizione degli iscritti.

Il programma prevede infine una tavola rotonda con spazio per domande e contributi dal pubblico, e si concluderà con un coffee break e i saluti finali.

«Con questo convegno -spiega Stefano Peterlini- vogliamo offrire un momento di confronto concreto e autorevole su temi centrali per la nostra categoria: dalla previdenza alle tutele legali, fino alle prospettive di sviluppo della professione. Siamo onorati di ospitare il Presidente nazionale Alberto Petranzan che interverrà su Enasarco, sul ruolo strategico dell’ente come garanzia per il futuro degli agenti di commercio e sugli ottimi risultati di bilancio raggiunti nel 2024. Inoltre, sarà l’occasione per richiamare l’importanza della partecipazione attiva alle elezioni per l’Assemblea dei Delegati di Enasarco, in programma dal 6 al 16 giugno».

«In un contesto economico in continua evoluzione -aggiunge Stefano Peterlini- è fondamentale che l’agente sia non soltanto tutelato, ma anche valorizzato per il ruolo che svolge nel tessuto imprenditoriale del Paese, rappresentando linfa vitale per le case mandanti».

«Ringraziamo tutti i relatori -conclude Stefano Peterlini- per la loro disponibilità e competenza, certi che questo appuntamento rappresenterà un punto di riferimento per tutta la nostra comunità professionale».