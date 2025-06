Concerti di Vasco Rossi, i provvedimenti sulla viabilità

Nelle giornate dell’11 e 12 giugno, lo stadio Renato Dall’Ara ospiterà due concerti dell’artista Vasco Rossi.

In previsione dell’alto afflusso di persone che prenderà parte all’evento, il settore Mobilità del Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza al fine di agevolare le problematiche inerenti la viabilità.

I provvedimenti al traffico, in vigore dalle 14 fino a cessate esigenze, e i divieti di sosta, in vigore dalle 8 alle 24, sempre nelle due giornate del concerto, riguarderanno la zona nelle vicinanze dello Stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace, via Volontari della Liberta’, via Brigate partigiane, via di Villa Pardo’, via Ghiselli via Carrettieri, via dal Lino, via Don Sturzo, via della Barca, via Menabue e via Porrettana.

Dalle 14.15 e fino a trenta minuti dopo il termine del concerto, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in viale Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat e viale Togliatti, mentre i pullman potranno sostare in via Tadolini, via Cassini e via Sanzio, da via Tadolini a via Cassini.

Inoltre, dalle 7 alle 24 dei giorni 11 e 12 giugno, nell’area delimitata dalle vie Sabotino, Tolmino, Gandhi, Saragat, Barca, A.Costa, Porrettana, Saragozza, viale Pepoli e viale Vicini, divieto di sosta con rimozione, ai veicoli degli operatori commerciali non autorizzati.

Nel dettaglio tutti i provvedimenti al traffico e gli orari in vigore

Trasporto Pubblico

Per raggiungere lo Stadio Dall’Ara in occasione dei due concerti, sarà possibile utilizzare le linee bus ordinarie 14, 20 e 21 e la navetta 77/, appositamente istituita.

I dettagli sulle variazioni alle linee 14, 21, 89 e 676, a partire dalle ore 14 e fino a fine servizio di ognuna delle due giornate, dovute alla chiusura al transito veicolare di via A. Costa tra la rotonda Bernardini e via della Barca, sono consultabili sulla pagina dedicata del sito di Tper.