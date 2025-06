Incendio in un maneggio ad Imola

E’ successo nella mattinata di ieri in via Ascari 15. Le fiamme hanno interessato il deposito dove erano custodite delle rotoballe. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco da Imola, Medicina e Fontanelice con autobotti, impegnate sino a sera. Una persona, rimasta intossicata, è stata condotta in ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al 118, anche la Polizia di Stato.